Vandaag werd het raceweekend in Japan afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. Of zeg maar gerust de eerste vrije training, want de tweede viel grotendeels - letterlijk - in het water. Max Verstappen begon goed aan het driedaagse evenement op Suzuka, want de Nederlander klokte de snelste tijd en sprak na afloop van een goede dag. De upgrades die Red Bull Racing heeft meegenomen lijken vooralsnog dan ook hun werk te doen. Charles Leclerc verwacht eveneens dat Red Bull het te kloppen team is in Japan, zo zei hij. Williams begon minder goed aan het weekend, want Logan Sargeant crashte tijdens de eerste oefensessie. Tot slot domineerde ook Toto Wolff de headlines vandaag. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen opent in Japan met P1 tijdens eerste training, crash Sargeant

Max Verstappen is het vierde raceweekend van het seizoen 2024, met als climax de F1 Grand Prix van Japan, goed begonnen door de eerste vrije training op P1 af te sluiten. De Nederlander deed dit voor Sergio Pérez en Carlos Sainz en begint zo op ideale wijze aan het raceweekend op Suzuka. De Nederlander was zo'n twee tienden sneller dan de Ferrari. George Russell en Lewis Hamilton bleven op plek vier en vijf zo'n halve seconde verwijderd van de tijd van Verstappen. Minder goed begon het weekend voor Logan Sargeant, want de Amerikaan crashte in de eerste oefensessie en moest daardoor ook de tweede training aan zich voorbij laten gaan. ▶︎ Hele artikel over de eerste vrije training in Japan lezen? Klik hier!

Tweede vrije training in Japan valt in het water, Piastri noteert 'snelste tijd'

De tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan werd er eentje die de teams, coureurs én fans het liefst zo snel mogelijk weer vergeten. Vanwege de weersomstandigheden werd er nauwelijks gereden. Oscar Piastri werd op papier genoteerd als de snelste man op de baan met zijn ronde van 1:34.725, maar dit gaf absoluut geen beeld van de verhoudingen. Daarachter volgden Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Max Verstappen liet zich helemaal niet zien op de baan. Dat gold echter voor de meeste coureurs. Zij bleven allemaal binnen vanwege de slechte weersomstandigheden. ▶︎ Hele artikel over de tweede vrije training in Japan lezen? Klik hier!

Verstappen na vrijdag in Japan: "Het was een goede start voor ons"

De vrijdag van de F1 Grand Prix van Japan leverde Max Verstappen en de andere coureurs weinig kilometers op. Zeker VT2 werd door regen ontsierd, een sessie waarin de Nederlander geen rondjes reed. Verstappen blikt desondanks terug op de vrijdag in Suzuka en heeft al een conclusie in huis. "Het was een goede start voor ons. De balans was niet verkeerd en dat is altijd een goede manier om te beginnen." Toch ziet Verstappen ook dat de concurrentie niet stil heeft gezeten in vergelijking met eind vorig jaar. "Het lijkt erop dat iedereen wat dichter bij elkaar zit vergeleken met vorig jaar." ▶︎ Hele artikel over de reactie van Verstappen op de vrijdag lezen? Klik hier!

Verstappen heeft nieuw kapsel in Japan: zo ziet het eruit

Max Verstappen heeft voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Japan een bezoekje gebracht aan de kapper. De Red Bull Racing-coureur heeft zich een nieuw kapsel laten aanmeten en daarbij mocht ook de tondeuse worden gebruikt, zo is te zien op de beelden die zijn renstal deelde op Instagram van zijn nieuwe coupe. Op de foto's is te zien dat Verstappen zijn zijkanten heeft laten opscheren, terwijl zijn bekende kuif onaangetast is gebleven. ▶︎ Hele artikel over het nieuwe kapsel van Verstappen lezen? Klik hier!

Marko velt oordeel over upgrades Red Bull: "Auto doet wat we verwacht hadden"

Helmut Marko is, ondanks dat het team tijdens VT2 niet in actie kwam wegens de regen, tevreden over de eerste dag van het raceweekend in Suzuka, met als climax de F1 Grand Prix van Japan. Hij sluit zich aan bij de mening van Max Verstappen en is tevens blij met de upgrades van het team. "We hebben gewoon een update meegenomen, die was voor hier gepland. Het is een uitgebreid [pakket] en we zijn tevreden over de eerste run. De auto doet wat we ervan verwacht hadden", zo sprak de man uit Graz. ▶︎ Hele artikel over de reactie van Marko op de upgrades lezen? Klik hier!

Gratis de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan kijken op tv? Zo doe je dat!

De F1 Grand Prix van Japan staat dit weekend op het programma in de Formule 1 en deze race op Suzuka wordt in Nederland uitgezonden bij Viaplay. Abonnees kunnen alle racesessies, van de vrije trainingen tot de race, live bekijken via het streamingskanaal, maar ook voor mensen zonder een abonnement is er goed nieuws. De kwalificatie in Japan is namelijk gratis op de lineaire televisie te bekijken via Viaplay TV, voorheen bekend als SBS9. De kwalificatie wordt weliswaar met een paar uur vertraging uitgezonden, maar dat zorgt er wel voor dat jij niet zo extreem vroeg je bed uit hoeft morgen. ▶︎ Hele artikel over de te bekijken kwalificatie op Viaplay TV lezen? Klik hier!

Buxton: 'Antonelli gaat naar Mercedes in 2025, Wolff is pissig vanwege Verstappen'

Max Verstappen werd recentelijk steeds vaker in verband gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Mercedes, maar nu de rust enigszins lijkt te zijn teruggekeerd bij Red Bull, neemt de kans op deze pikante overstap in een rap tempo af. Toto Wolff zou er enorm van balen en kiest daarom maar voor Kimi Antonelli, zo laat Will Buxton weten: "Antonelli gaat naar Mercedes. Ik denk dat Wolff zijn keuze gemaakt heeft. Hij wil Antonelli in dat stoeltje. Hij is pissig dat hij de kans heeft gemist om Max een stoeltje te geven in 2014." ▶︎ Hele artikel over Buxton die praat over Wolff lezen? Klik hier!

Marko geheimzinnig over Mercedes-deal Verstappen: 'Daarom wil Wolff hem hebben'

Max Verstappen staat nadrukkelijk in de belangstelling van het Formule 1-team van Mercedes. Toto Wolff wil de coureur van Red Bull Racing maar wat graag binnenhalen als vervanger van Lewis Hamilton, maar is dit realistisch? Als Dr. Helmut Marko gevraagd wordt naar een potentiële transfer van Verstappen naar Mercedes, antwoordt hij geheimzinnig: "Dat moet je aan Toto Wolff vragen." Wel erkent de Red Bull-topman dat Mercedes interesse heeft in Verstappen. "Niemand heeft het niveau van Max Verstappen. Dus wil hij hem", aldus Marko. ▶︎ Hele artikel over Marko die reageert op de Mercedes-geruchten lezen? Klik hier!

