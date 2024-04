De tweede vrije training voor de F1 Grand Prix van Japan werd er eentje die de teams, coureurs én fans het liefst zo snel mogelijk weer vergeten. Vanwege de weersomstandigheden werd er nauwelijks gereden. Oscar Piastri werd op papier genoteerd als de snelste man op de baan met zijn ronde van 1:34.725. Daarachter volgden Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Max Verstappen liet zich helemaal niet zien op de baan.

De tweede vrije training ging om 08:00 uur Nederlandse tijd van start en iedereen die vroeg uit de veren was gegaan om deze sessie live te bekijken, moest even geduld hebben voordat er ook daadwerkelijk auto's op de baan te zien waren. Zoals wij gisteren al schreven werd er voor vandaag regen voorspeld op Suzuka - en dat bleek tijdens de tweede vrije training ook het geval te zijn. Hierdoor besloten alle teams wat langer binnen te blijven. Na een kwartier was het Hamilton die de fans op de tribunes - en thuis voor de televisie - iets te kijken gaf. Op de medium band durfde hij het aan om een paar rondjes te rijden over het iconische circuit. De zevenvoudig wereldkampioen kwam echter al snel weer binnen toen de regen begon toe te nemen. Diverse coureurs, waaronder Ricciardo en Piastri, probeerden het kort daarna ook nog even, maar niemand bleef lang op de baan.

Artikel gaat verder onder video

Tsunoda noteert eerste officiële tijd voor thuispubliek

Het was ongeveer halverwege de sessie toen er voor het eerst rondetijden op de klok verschenen. Tsunoda was de eerste die - voor eigen publiek - een officiële tijd liet noteren. Dit was echter geen snelle tijd, want op een rustig tempo én met de inters onder zijn auto kwam hij over start-finish. Ricciardo, teamgenoot van Tsunoda bij VisaCash App, deed vervolgens hetzelfde en liet de tweede tijd noteren. Vervolgens ging nog een handjevol coureurs kortstondig de baan op, maar niemand deed een serieuze poging en dat had alles te maken met de weersomstandigheden. De baan bleef constant te nat voor slicks, maar te droog voor regenbanden.

Piastri enkel in theorie snelste op de baan

In de absolute slotfase was het wel droog genoeg om de baan op te gaan, dus de coureurs grepen deze kans aan om nog één keer naar buiten te kunnen gaan. Hierdoor werden er nog een paar extra rondetijden geklokt en op papier sloot Oscar Piastri de tweede vrije training af als snelste. De Australiër van McLaren liet een 1:34.725 noteren op de softband. Daarachter volgden nog Hamilton en Leclerc. Verstappen liet zich helemaal niet zien op de baan tijdens deze tweede oefensessie, maar dat gold voor meer coureurs.

Gerelateerd