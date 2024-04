Weerradar geeft FIA kopzorgen voor Grand Prix Japan: rode vlag of racen?

De F1 Grand Prix van Japan staat aankomend weekend op het programma en de coureurs lijken hun borst - letterlijk - nat te kunnen maken. Een laatste blik op de weersvoorspellingen laat zien dat er flinke regenbuien onderweg zijn richting het Suzuka International Racing Course in Mie. Zondag zou de Grand Prix wel eens letterlijk in het water kunnen vallen.

Aankomend weekend wordt er geracet op het Suzuka International Racing Course, kortweg Suzuka, maar de vraag is nog even of dit onder droge omstandigheden gaat gebeuren. De laatste voorspellingen doen vermoeden dat dit niet het geval gaat zijn. AccuWeather.com verwacht dat aanwezigen op het circuit morgen al de paraplu's mogen openklappen. Morgen staan de eerste twee vrije trainingen op het programma, maar de kans op regen wordt op maar liefst 94% geschat door het toonaangevende weerstation. Er wordt gedurende dag voor maar liefst meer dan 5 uur aan regen verwacht met een totale neerslag van zo'n 8,1 millimeter. De kans op een bijkomende onweersbui is klein, maar met 13% niet geheel uitgesloten. Echter, de grootste uitdaging lijkt bewaard te worden voor zondag, wanneer de daadwerkelijke Grand Prix op het programma staat.

Enorme regenbui op zondag tijdens Grand Prix?

Zondag wordt om 14:00 uur lokale tijd (07:00 uur in Nederland) de Grand Prix van Japan verreden en het kan nog wel eens een race worden die - letterlijk of figuurlijk - in het water valt. De kans op regen is maar liefst 90% en de hoeveelheid neerslag die verwacht wordt is groot. Er kan maar liefst 16,5 millimeter regen vallen op Suzuka op zondag. Dat is meer dan het dubbele van de hoeveelheid hemelwater die op vrijdag wordt verwacht. Kijkend naar hoe de FIA recentelijk heeft opgetreden tijdens periodes van heftige regen, kan het maar zo zijn dat de wedstrijd (gedeeltelijk) wordt stilgelegd of wordt uitgesteld.

Kwalificatie mogelijk wél droog

Op zaterdag, wanneer de kwalificatie plaatsvindt, hoeven de coureurs zich iets minder zorgen te maken over regen. Er is een kans van 25% op neerslag gedurende die dag. De temperatuur schommelt tijdens het raceweekend tussen de 18 en 20 graden Celsius.

