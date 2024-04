Max Verstappen heeft voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Japan een bezoekje gebracht aan de kapper. De Red Bull Racing-coureur heeft zich een nieuw kapsel laten aanmeten en daarbij mocht ook de tondeuse worden gebruikt, zo is te zien op de beelden die zijn renstal deelde op Instagram van zijn nieuwe coupe.

Verstappen zal tijdens het raceweekend in Japan zich proberen te revancheren voor de uitvalbeurt die hij opliep tijdens de Grand Prix van Australië. Hierdoor verloor de regerend wereldkampioen kostbare punten en zag hij de concurrentie plots een stuk dichterbij komen. Op Suzuka stapt Verstappen echter weer met frisse moed in de auto. En met een nieuw kapsel. De Limburger heeft zich voorafgaand aan het raceweekend in Mie namelijk een nieuwe coupe aan laten meten. Op de foto's die Red Bull Racing deelde op Instagram is te zien dat Verstappen een frisse look heeft, waarbij de kapper ook duidelijk met de tondeuse aan de slag heeft mogen gaan.

Artikel gaat verder onder video

Opgeschoren zijkanten voor Verstappen in Japan

Red Bull Racing deelde op haar Instagram-account een drietal foto's, waarbij men duidelijk een opbouw richting de onthulling van het nieuwe kapsel van Verstappen probeerde te bewerkstelligen. Op de eerste foto is Verstappen te zien met een pet op, en dus valt er nog weinig te zien. Op de tweede foto is de pet verdwenen maar houdt Verstappen z'n handen - in een hartjesvorm - voor z'n gezicht, waardoor slechts een deel van haar en kuif zichtbaar is. De grootste verrassing zit hem in de derde en tevens laatste foto: daarop is Verstappen te zien met strak opgeschoren zijkanten. Kort van opzij, lang van bovenop, dat lijkt het recept te zijn geweest bij het laten aanmeten van zijn nieuwe coupe. De tondeuse heeft zich dus beperkt tot enkel de zijkanten van zijn hoofd. Bovenop is nog steeds de welbekende Verstappen-kuif te zien.

Gerelateerd