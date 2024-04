Verstappen opent in Japan met P1 tijdens eerste training, crash Sargeant

Max Verstappen is het vierde raceweekend van het seizoen 2024, met als climax de F1 Grand Prix van Japan, goed begonnen door de eerste vrije training op P1 af te sluiten. De Nederlander deed dit voor Sergio Pérez en Carlos Sainz en begint zo op ideale wijze aan het raceweekend op Suzuka.

Na twee raceweekenden waarin Red Bull Racing eerste en tweede was gewonnen en Max Verstappen onoverwinnelijk was, ging het in Australië fout. De Nederlander viel uit, waardoor de coureurs van McLaren en Ferrari de kans kregen om voor de zege te strijden. Sainz won uiteindelijk de race en zal hopen dat hij zijn vorm dit weekend in Japan door kan zetten. Verstappen hoopt daarentegen met Red Bull het weekend in Melbourne achter zich te laten en sportieve revanche te nemen tijdens de thuisrace van Honda.

Mooi moment Iwasa

Om 04:30 uur Nederlandse tijd begon de eerste vrije training, waarbij Lance Stroll en Ayumu Iwasa - die tijdens VT1 Daniel Ricciardo verving - als eerste naar buiten gingen, gevolg door de rest van de grid. Het zou droog en bewolkt blijven gedurende de sessie. De medium en harde band waren populair en waren eerlijk verdeeld tijdens deze openingsfase van de sessie. Lewis Hamilton was met een 1.32.945 de eerste coureur die een tijd tijdens VT1 zou noteren.

Na de eerste twintig minuten op het circuit in Suzuka, waarin er eigenlijk geen uitstapjes, incidenten of vlaggen waren, stond Lando Norris met een 1.31.781 bovenaan, voor Fernando Alonso (dezelfde tijd) en Pérez (0.032 seconden). Verstappen was op P7 te vinden, terwijl Pierre Gasly het hoogste aantal rondjes had na de openingsfase: tien rondjes.

Crash Sargeant

Tijdens het tweede gedeelte van de sessie kwamen onder meer Norris, Hamilton, Oscar Piastri, Pierre Gasly en Logan Sargeant voor het eerst naar buiten op de soft band. Het tweede gedeelte van de sessie werd echter onderbroken door een rode vlag, gecreëerd door Sargeant op de soft band. De jonge Amerikaan raakte de controle over zijn auto kwijt in het herstelde chassis van Alexander Albon, waarbij vooral de schade aan de voorvleugel behoorlijk was. Sargeant zelf was oké, maar de sessie zou tien minuten niet hervat worden door de crash.

Daardoor stond met nog twintig minuten te gaan Hamilton op P1 met een 1.30.543, voor Verstappen (0.920 seconden) en Norris (1.238 seconden). De tijd van Hamilton was echter op de soft band, terwijl die van Verstappen en Norris op de medium of harde band was. Met twaalf rondjes was Gasly nog steeds de coureur met het hoogste aantal rondjes.

Slotfase

Met nog twintig minuten te gaan was de rode vlag voorbij, de auto van Sargeant van de baan en konden de coureurs aan de slag met rondjes op de soft band. Verstappen zou meteen naar P1 rijden met een 1.30.056, waarmee hij een halve seconde sneller was dan Hamilton. In het kwartier dat zou volgen, zouden er nog meer snelle tijden genoteerd worden en volgden er nog wat veranderingen in de volgorde tijdens VT1.

Uiteindelijk zou Verstappen met een 1.30.056 ook op P1 blijven, voor Pérez (0.181 seconden) en Sainz (0.213 seconden). Russell en Hamilton maken de top vijf af. Een paar coureurs zouden de twintig rondjes overschrijden tijdens VT1 ondanks de rode vlag van tien minuten. Piastri, Hamilton en Iwasa stonden met 21 rondjes bovenaan.

