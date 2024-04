Helmut Marko is, ondanks dat het team tijdens VT2 niet in actie kwam wegens de regen, tevreden over de eerste dag van het raceweekend in Suzuka, met als climax de F1 Grand Prix van Japan. Hij sluit zich aan bij de mening van Max Verstappen en is tevens blij met de upgrades van het team.

Tegenover ORF, geciteerd door Motorsport.com, zegt Marko dat hij tevreden is over de vrijdag in Japan, die door de crash van Logan Sargeant in VT1 en de regen tijdens VT2 behoorlijk ontsierd werd. Het kostte de teams veel tijd, maar ondanks dat liet Verstappen al merken tevreden te zijn over de eerste dag van het weekend. Ook Marko is blij. "We zijn goed bezig. We hebben een aantal technische veranderingen doorgevoerd en we zijn tevreden over de eerste run."

Leclerc snel

De run van Charles Leclerc, die tijdens VT1 op P6 uit zou komen, een vervelende bijkomstigheid. "Oké, niet vervelend, maar wel echt snel. We moeten zien hoeveel brandstof hij aan boord had. Maar afgezien daarvan zijn we tevreden." Leclerc moest het in Australië nog doen met P2 achter Carlos Sainz, die de race won. Ferrari lijkt ook in Japan de grootste uitdager van Red Bull te gaan zijn in het gevecht om pole en de zege tijdens de race.

Upgrade RB20

Red Bull kwam in Japan aan met upgrades voor de RB20, die een 'evolutie' is van de RB18 in plaats van een revolutie ten opzichte van de RB19. Volgens Marko was het een geplande upgrade en niet als reactie op wat er in Australië, uitvalbeurt Verstappen en P5 Sergio Perez, is gebeurd. "We hebben gewoon een update meegenomen, die was voor hier gepland. Het is een uitgebreid [pakket] en we zijn tevreden over de eerste run. De auto doet wat we ervan verwacht hadden."

