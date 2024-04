De vrijdag van de F1 Grand Prix van Japan leverde Max Verstappen en de andere coureurs weinig kilometers op. Zeker VT2 werd door regen ontsierd, een sessie waarin de Nederlander geen rondjes reed. Verstappen blikt desondanks terug op de vrijdag in Suzuka en heeft al een conclusie in huis.

Tijdens de eerste vrije training, voor Nederlandse fans in de nacht van donderdag op vrijdag, kon er wel gereden worden in droge omstandigheden. Toen ging er echter tien minuten van de tijd af door een crash van Logan Sargeant, die in VT2 niet zou rijden. Verstappen sloot VT1 wel op P1 af, voor Sergio Perez en Carlos Sainz. Zoals gezegd reed Verstappen niet in VT2 omdat de regen vrij constant was. Dertien coureurs reden tijdens VT2, maar de helft hiervan zette een serieuze tijd neer.

Verstappen ziet veld dichter naar elkaar toe kruipen

Tegenover Verstappen.com laat Verstappen weten dat hij tevreden was over VT1, de enige sessie waarin de Nederlander kilometers kon maken. "Het was een goede start voor ons. De balans was niet verkeerd en dat is altijd een goede manier om te beginnen." Toch ziet Verstappen ook dat de concurrentie niet stil heeft gezeten in vergelijking met eind vorig jaar. "Het lijkt erop dat iedereen wat dichter bij elkaar zit vergeleken met vorig jaar."

Tweede vrije training

Verstappen keek vervolgens tijdens VT2 dus toe, maar ondanks dat was de Nederlander wel constant aan het praten met zijn team. Dit gaat over verbeteringen, zo blijkt nu. “In de tweede vrije training konden we niks doen, maar er blijven een paar dingen waar we naar moeten kijken en die we moeten uitproberen. In het algemeen ben ik best wel tevreden over de eerste vrije training.”

