Het werd vorig jaar al bekend, maar inmiddels is het officieel en zal Red Bull Racing in 2023 officieel gaan racen met Honda RBPT-motoren. Tot en met 2025 zal Honda zorg dragen voor de krachtbronnen van Red Bull, een jaar later wordt het stokje overgedragen aan Ford.

Honda bleef ondanks het afscheid eind 2021 nog altijd ondersteuning bieden aan Red Bull Racing, maar ook AlphaTauri. De renstal van Christian Horner heeft weliswaar Red Bull Powertrains opgezet en daarmee een eigen motorafdeling, maar de benodigde kennis moest nog worden bijgespijkerd en voordat er een competitieve motor van de testbank rolt, is de renstal een tijd verder. Honda is daarom op de achtergrond nog altijd de partner geweest van het team en sinds vorig jaar zijn die banden weer aangehaald. Vanaf het nieuwe jaar staat Honda ook weer tussen de motorleveranciers en dus krijgen de Japanners hun erkenning voor de krachtige power unit.

Intellectueel eigendom

Yasuaki Asaki, de vertrekkende algemeen directeur van HRC's (Honda Racing Corporation) ontwikkelingsdivisie voor autoraces legt bij Racer uit: "De naam van de power unit is veranderd - het is nu een Red Bull Powertrains power unit - maar de technologie of het IP is echt van Honda. De productie van deze power unit wordt nog steeds voornamelijk door Honda gedaan." Vanaf 2026 scheiden de wegen van Red Bull Racing en Honda, maar de Japanners zullen vanaf die periode nog steeds actief zijn als motorleverancier. Het is nog niet bekend welk team er gebruik gaat maken van de krachtbronnen.

Kampioenschap tot aan 2025 winnen

Tot de scheiding blijven de twee partijen het uiterste uit de samenwerking halen, zo benadrukt HRC-voorzitter Koji Watanebe. "Vanaf 2026 zullen Red Bull en Ford gaan samenwerken en vooraf hebben we een kennisgeving ontvangen. Dus Honda en Red Bull zullen tot 2025 vertrouwen en een geweldig partnerschap blijven hebben en we streven ernaar om het kampioenschap tot 2025 te winnen, dus we hebben dat onwrikbare beleid op dat gebied. Na 2026 en verder zal Red Bull samenwerken met Ford en daar kunnen we niets over zeggen. Maar in andere raceseries hebben we het partnerschap met Red Bull, dus we blijven samenwerken", aldus de voorzitter.

