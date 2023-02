Remy Ramjiawan

Maandag 20 februari 2023 19:01

Daar waar diverse motorleveranciers gebruik hebben gemaakt van de optie om de betrouwbaarheid op orde te krijgen, bleef het rondom de krachtbron van Red Bull Racing stil. Tetsushi Kakuda laat bij Motorsport.com weten dat ook de Japanners hebben gewerkt aan de betrouwbaarheid en dus kan Red Bull, maar ook AlphaTauri daarvan profiteren in 2023.

De zogeheten engine freeze is van kracht in de Formule 1. Daardoor zijn motorleveranciers beperkt in wat ze kunnen doen met de krachtbronnen. Werken om meer vermogen uit de power unit te krijgen, dat is niet toegestaan. Wel kan een motorfabrikant een verzoek bij de FIA indienen, om de betrouwbaarheid te verbeteren. Het team van Ferrari heeft al meerdere keren aangegeven dat ze deze strategie bewust hebben gekozen, maar ook Honda geeft aan dat het heeft gewerkt aan de betrouwbaarheid.

Betrouwbaarheid aangepakt

"Het werk aan de betrouwbaarheid zal de motorprestaties natuurlijk niet direct verbeteren. Volgens het reglement is het zeer beperkt wat je aan het pure vermogen van de motor mag doen, maar als je de betrouwbaarheid verbetert, dan geeft dat wel meer strategische opties voor het gebruik van de motor", zo laat Kakuda weten. De Japanner zou doelen op meer motorstanden dan voorheen. Daarnaast is het geen geheim dat een betrouwbaardere motor net iets verder opengeschroefd kan worden.

E10

Vanaf het 2022-seizoen moeten de power units gebruik maken van E10-brandstof. Het zorgde ervoor dat er qua vermogen wat wegviel en ook Honda had er last van vorig jaar. "Volgens mij hebben alle motorleveranciers vorig jaar de prioriteit gegeven aan performance en dat geldt ook voor ons. We hebben er veel aan gedaan om het vermogensverlies door de E10-brandstof terug te winnen. Daardoor is de interne belasting van de motor enorm toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor en is de betrouwbaarheid veel meer in het geding gekomen", zo legt hij uit.

Honda RBPT

Daar waar de motoren het afgelopen seizoen nog als Red Bull Powertrains-krachtbronnen te boek stonden, zal dat vanaf het komende seizoen veranderen in Honda RBPT-power units. De naamswijziging onderschrijft de intenties van het Japanse merk, om weer een promente rol aan te gaan nemen. Daarnaast zijn de Japanners nog op zoek naar een partner vanaf 2026, op dat moment zal Red Bull met Ford aan de slag gaan.

