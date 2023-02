Remy Ramjiawan

Maandag 20 februari 2023

Honda, het merk dat zich in 2021 officieel terugtrok uit de koningsklasse, is vanaf 2026 weer terug te vinden als motorleverancier in de Formule 1. De Japanners wijzen naar de elektrische richting van de sport en zijn erg benieuwd naar wat voor innovaties ze dit kan opleveren.

Het Japanse merk heeft een echte knipperlichtrelatie met de Formule 1. Zo is Honda onlosmakelijk verbonden aan de koningsklasse, maar is niet altijd een vaste waarde op de grid. Vanaf 2021 zijn de Japanners officieel niet meer actief in de sport, al weten de kenners dat de Red Bull-motoren nog steeds worden gefabriceerd in Japan. Vanaf 2026 gaat Red Bull samen met Ford de krachtbronnen produceren en dus moet Honda gaat uitzoeken welk team er vanaf 2026 gebruik gaat maken van haar power units.

Terugkeer

Voor de Japanners was de elektrificatie van de autosport juist één van de redenen om te stoppen in de Formule 1. Het merk wilde zich gaan richten op de elektrische componenten en op dat moment was er geen vooruitzicht dat de Formule 1 zich hier ook op zou gaan richten. Het nieuwe motorreglement, dat vanaf 2026 zal gaan gelden, wijst echter naar de richting die Honda voor zichzelf ook al had gekozen en dus besloot het merk om zich toch weer te committeren aan de koningsklasse.

Technologische ontwikkeling

In gesprek met Sky Sports F1 legt Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation het uit: "We zijn benieuwd waar de Formule 1 naartoe gaat en hoe dat eruit gaat zien met meer elektrificatie. Daarom hebben we besloten ons te registreren als fabrikant van een power unit." Dat Honda zich heeft ingeschreven is volgens de president dus niet direct te koppelen aan een deelname. "Voorlopig hebben we nog geen concrete beslissingen over het al dan niet terugkeren in de Formule 1. Maar...we denken dat deel uitmaken van de Formule 1 ons gaat helpen met technologische ontwikkeling. Dus dat is waar we staan", aldus Watanabe.

