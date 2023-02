Remy Ramjiawan

Maandag 20 februari 2023 17:07 - Laatste update: 17:08

Sinds dat bekend is geworden dat Honda vanaf 2026 doorgaat met het bouwen van power units, is de interesse in een Japanse krachtbron gestegen, zo erkent het merk. De Japanners wisten de afgelopen twee jaren kampioenschapsgoud te pakken en nu Red Bull vanaf 2026 met Ford de handen ineen slaat, zijn er diverse teams die gebruik willen maken van een Honda-motor.

Voor Honda is het nog even zoeken hoe het team vanaf 2026 gaat opereren, maar vooral ook met wie. Het merk heeft zich ingeschreven als motorleverancier vanaf 2026. Daar waar het team de afgelopen jaren Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri voorzag van motoren, komt daar met de start van het nieuwe motorreglement verandering in. Red Bull gaat in zee met Ford en daardoor zal de Japanse motorleverancier een andere afnemer moeten gaan vinden.

Artikel gaat verder onder video

'Benaderd door meerdere teams'

Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe legt bij The Race uit dat het team nog even rustig afwacht. "Nadat we de registratie hadden gedaan, zijn we benaderd door meerdere Formule 1-teams. Voorlopig willen we goed in de gaten houden waar de Formule 1 naartoe gaat, en gewoon kijken hoe het gaat", zo legt hij uit. Het team van McLaren zou een potentiële kandidaat zijn voor een partnerschap, maar ook Williams zou één van de geïnteresseerde partijen zijn.

Voorlopig heeft Honda geen haast om nieuwe partner te kiezen. Met het nieuwe motorreglement dat vanaf 2026 van start zal gaan, heeft het team achter de schermen genoeg werk voor de boeg.

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.