Hoewel Lewis Hamilton het jaar nog moet uitzingen bij Mercedes, kijkt hij logischerwijs al uit naar zijn hereniging met Frédéric Vasseur bij Ferrari. Toch wil de zevenvoudig kampioen nog alles geven in zijn laatste jaar voor het Duitse team, ondanks dat hij niet kan ontkennen dat het vooruitzicht in het rood er wel goed uitziet.

Aan het einde van 2024 zet Hamilton een punt achter zijn loopbaan bij Mercedes. Daarmee breekt de zevenvoudig kampioen met het team waarmee hij zes van zijn zeven titels wist te pakken. Vanaf het nieuwe reglement is Mercedes niet meer het team dat steevast om de overwinningen vecht, laat staan de kampioenschappen. Het vertrouwen is door de 39-jarige Brit dan ook opgezegd in de brigade uit Brackley en bij Ferrari vertrekt Carlos Sainz om plaats te maken voor Hamilton.

'Er gaan coole dingen bij Ferrari gebeuren'

De prestaties van Hamilton in 2024 zijn nog niet om over naar huis te schrijven. De Brit is desondanks met veel motivatie het jaar begonnen en dat heeft te maken met zijn overstap. "Ik ben nog nooit een jaar met enthousiasme begonnen voor het jaar dat volgt. Mensen vragen mij voortdurend: waar zie je jezelf over vijf jaar? En ik heb nog nooit zo ver vooruit kunnen kijken. Maar nu ben ik op een plek waar ik iets verder vooruit kan kijken. Er gaan de komende twee jaar echt coole dingen gebeuren", zo legt hij uit in gesprek met GQ Magazine.

'Niet laten afleiden door overstap'

Toch benadrukt hij dat hij dit jaar op een hoogtepunt wil afsluiten met Mercedes en dat hij nu met zijn hoofd echt nog niet bij Ferrari zit. "Mijn inzet voor het team is precies hetzelfde als voorgaande jaren: ik wil elk ander team afmaken. Wij willen ze verslaan. Mijn aanpak blijft dezelfde, tot het einde toe. En ik kan niet te veel van mijn gedachten laten afleiden door wat er daarna komt. Daar kun je pas volgend jaar echt van profiteren."

