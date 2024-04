Het contract van Sergio Pérez loopt na 2024 af bij Red Bull Racing en vanzelfsprekend wordt er natuurlijk druk gespeculeerd over het stoeltje naast Max Verstappen. Helmut Marko zegt dat Pérez op dit moment goede papieren heeft, maar dat zowel hij als Daniel Ricciardo niet meer de jongste coureurs zijn.

Het team van Red Bull Racing heeft richting 2025 een belangrijke keuze die gemaakt moet worden. Voorlopig is het zo dat er voor volgend seizoen nog geen tweede coureur naast Verstappen is bevestigd. Pérez zijn contract loopt na dit seizoen op zijn einde en dus moet er gedurende dit jaar een beslissing gemaakt worden over de coureur die naast de Nederlander plaatsneemt. Onder meer namen als Yuki Tsunoda, Ricciardo, Fernando Alonso en Carlos Sainz passeren regelmatig de revue.

Goede papieren

Ondanks de vele genoemde namen, is het natuurlijk ook nog een optie dat het team toch nog langer doorgaat met Pérez. Journalist Peter Windsor gaf zelfs al te kennen dat er vanuit de paddock gemeld wordt dat het contract van de man uit Guadalajara al verlengd zou zijn bij het team. Dat is natuurlijk nog niet bevestigd, maar Marko lijkt voorlopig ook Pérez als goede optie voor 2025 te zien. "Sergio heeft op dit moment hele goede papieren. De vraag wie Pérez moet vervangen zingt op dit moment niet echt rond", vertelt hij tegenover Sky Deutschland.

Niet de jongste meer

Ondanks de goede papieren van Pérez, weet het team natuurlijk dat er ook langzaam maar zeker naar de toekomst gekeken dient te worden. De Mexicaan is inmiddels 34 jaar oud en wordt er ook niet jonger op. "Het gaat om de toekomst. Pérez is natuurlijk niet de jongste meer. Hetzelfde geldt voor Ricciardo. Als je daarnaast ook een paar andere aspecten in ogenschouw neemt, is het zeer goed mogelijk dat er een andere coureur in het proces betrokken wordt", besluit de Red Bull-adviseur.

