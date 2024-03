Volgens René Arnoux, oud F1-coureur van Ferrari, begint het historische Italiaanse team haar ritme en consistentie te vinden in een poging Red Bull Racing uit te dagen. Arnoux wijst dan vooral naar Max Verstappen, aangezien hij Sergio Pérez verre van overtuigend vindt rijden.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport laat Arnoux weten dat hij Ferrari in Melbourne een overtuigende indruk vond maken. "Het rode team heeft een geweldige race gereden. Sainz deed het perfect. Over het algemeen was de auto competitief, zowel in de kwalificatie als in de race. Natuurlijk, Verstappen ontbrak in de race vanwege een technisch probleem. Maar Ferrari stond er, en heeft de kansen van het weekend uitstekend benut. Vanaf de eerste Grand Prix wisten we al dat de auto veel beter is dan die van 2023. Ze zitten veel dichter bij Red Bull, en die bevestiging kregen we nogmaals in Australië. Ze zijn nog niet helemaal op het niveau van Red Bull, maar wel bijna." Arnoux is ook van mening dat Ferrari vooral Verstappen als concurrent moet zien, omdat Pérez volgens Arnoux verre van overtuigend rijdt. "Het is ook zo dat Red Bull maar één auto heeft die vooraan staat, omdat Pérez een nummer twee, soms zelfs drie. Vaak verdwijnt hij."

Ferrari laat verbetering zien

Daar waar de race pace en bandendegradatie in voorgaande seizoenen het grootste probleem was, lijkt dit in 2024 minder te zijn. Ook Arnoux ziet dit en hoopt dat Ferrari dit ook kan laten zien zonder dat er binnen de organisatie van Red Bull rumoer heerst en Red Bull op de baan uitvalt. "Ik ben voor Ferrari en met Ferrari, maar als eerste hoop ik dat het gedoe en de intriges bij Red Bull voorbij zijn, want ik wil een echt duel zien. Ik wil niet dat Ferrari van ze wint door dat soort dingen [technische uitvalbeurten, gedoe buiten de baan]. Aan de andere kant vind ik het geweldig dat ze sinds enige tijd bij bijna elke race erin slagen om een paar tienden van een seconde te verbeteren. Ik hoop dat ze voor de constructeurstitel kunnen vechten, ook omdat Perez niet op een heel hoog niveau opereert. Sterker nog, ik denk dat als Ferrari geen grote problemen krijgt dit seizoen, ze bijna meer kans hebben dan Red Bull."

Ferrari overtuigde in Australië

Tot zijn eigen blijdschap zag Arnoux een sterk Ferrari dat geen fouten bleek te maken tijdens het weekend, iets wat vaak fout is gegaan in de voorbije jaren. "Los van hoe de auto presteerde is een dubbele zege als deze [in Australië] erg belangrijk. Het geeft een boost, het motiveert iedereen, ook de fans, maar vooral het team zelf. In Melbourne hadden ze de afstellingen ongelooflijk goed voor elkaar, perfect zelfs. Daarentegen had Mercedes zelfs moeite om te kwalificeren voor Q3. Het lukte ze niet eens om te pushen. Ik vind het moeilijk te begrijpen hoe bepaalde dingen mogelijk zijn met de auto's van tegenwoordig. Ze zijn zo geavanceerd dat een kleine verandering de resultaten al kan veranderen. In Melbourne heeft McLaren daarentegen alles goed gedaan, ze hebben twee coureurs die ik erg leuk vind, maar konden de Ferrari's niet voorbij. Ik denk wel dat ze in 2024 al een paar races kunnen winnen."

