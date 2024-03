Eddie Jordan is van mening dat de hele situatie rondom de beschuldigingen aan het adres van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voor een 'vibe' zorgt in F1 die hij maar niks vindt. De Ier is van mening dat het achter de schermen afgehandeld had moeten worden.

In de podcast Formula For Success laat Jordan zich uit over de huidige situatie. Volgens Jordan is het bijzonder dat de geruchten aanwezig blijven, zelfs na het afgeronde onderzoek van Red Bull en de openbaring van de resultaten. "Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat hij [Horner] zich nergens schuldig aan heeft gemaakt, dus als we in het juridische systeem geloven, dan is dit de uitkomst."

Jordan hekelt 'vibe' in F1

Jordan merkt dat het momenteel minder over de coureurs en meer over de situatie van Horner gaat. De Brit vindt het maar niks. "Deze hele vibe, ik vind het verontrustend. Ik vind dat het niets met de Formule 1 te maken heeft. Ik wil over de coureurs en over de nieuwste technologieën horen. Ik wil weten waarom Williams geen reservechassis had in Australië en ik wil meer over de verbeteringen bij de verschillende teams horen. En we moeten het ook weer hebben over iemand zoals Nico Hülkenberg, die nu regelmatig punten scoort. Dat is opmerkelijk."

Zaak Horner achter gesloten deuren afhandelen

Volgens Jordan is er al te veel over het onderzoek naar buiten gekomen en had de hele zaak achter de schermen afgehandeld moeten worden. "Het enige wat ik over Christian [Horner] en Red Bull wil zeggen, is dat deze zaak privé en achter gesloten deuren had moeten worden afgehandeld. En er had een correcte oplossing moeten zijn voor dit soort problemen. Door het naar buiten te brengen, zit iedereen op bovenop. Iedere redacteur in de wereld van welk magazine of welke krant dan ook, als ze met iets komen over Red Bull en Christian Horner, ze zitten er bovenop, van de voorste tot de achterste pagina. Dat is echt een probleem."

