'Ferrari en Newey in vergevorderde gesprekken', Wolff noemt vier Hamilton-opvolgers | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Australië zit erop en er kan natuurlijk zoals altijd nog dagen worden nagepraat over een race. Ondertussen zijn er ook een hoop andere nieuwtjes, zo deed Toto Wolff uit de doeken dat zijn team vier kandidaten op het oog hebben om Lewis Hamilton op te volgen bij het team van Mercedes, waarbij Max Verstappen duidelijk bovenaan staat. Bij het team van Ferrari zou men ondertussen in vergevorderde gesprekken zijn met niemand minder dan Adrian Newey, de topontwerper van Red Bull Racing.

Wolff heeft vier kandidaten voor opvolger Hamilton bij Mercedes: 'Verstappen is nummer één'

Mercedes is nog altijd op zoek naar de opvolger van Lewis Hamilton die na het Formule 1-seizoen van 2024 zal vertrekken naar Ferrari. Toto Wolff heeft uitgelegd dat er meerdere kandidaten op zijn lijstje staan, maar dat Max Verstappen wel op plek één staat. "Het is de soort relatie die op een gegeven moment moet gebeuren," vertelde Wolff tegenover FOX Sports Australia in Melbourne over een kans om Verstappen weg te kapen bij Red Bull. "Maar we weten nog niet wanneer." Lees hier het hele artikel over Toto Wolff zijn kandidaten.

'Gesprekken Newey en Ferrari in vergevorderde fase, spreken opnieuw af na Japan'

Adrian Newey is al bijna twee decennia werkzaam als de hoofdontwerper bij het Red Bull Formule 1-team. De rommelingen bij de energydrankfabrikant zouden hem echter naar een andere renstal kunnen drijven. Naar verluidt probeert Ferrari hem nu te strikken. Gesprekken tussen Newey en Ferrari zouden nu in een vergevorderde fase zijn. Volgens Formula Uno Analisi Tecnica zullen de twee partijen opnieuw afspreken in de weken tussen de Grands Prix van Japan en China om verder te praten over een mogelijke overstap voor de hoofdontwerper. Lees hier het hele artikel over Adrian Newey en Ferrari.

Honda richt nieuw bedrijf op ter voorbereiding op samenwerking met Aston Martin

Honda heeft een nieuw bedrijf opgericht dat zich speciaal zal focussen op de power units die het levert in de Formule 1. Het is de volgende stap ter voorbereiding op de samenwerking met Aston Martin. Het zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de power units na de races en de voorbereiding van de nieuwe power units voor 2026. Tegelijkertijd zal het ook het logistiek centrum van de Honda Racing Corporation worden voor heel Europa. Lees hier het hele artikel over Honda.

'Mercedes huurt circuit Imola af voor tweedaagse Formule 1-test Antonelli'

Mercedes zou het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari voor twee dagen hebben afgehuurd. Naar verluidt zal Andrea Kimi Antonelli zijn debuut gaan maken in een Formule 1-auto achter het stuur van de Mercedes W13. Antonelli wordt door Wolff en het team gezien als een gigantisch talent en is één van de vier namen die gezien wordt als mogelijke opvolger van de vertrekkende Lewis Hamilton. Lees hier het hele artikel over Andrea Kimi Antonelli.

Albers niet eens met tendens: "Sainz haalde Verstappen niet op snelheid in"

Carlos Sainz won, nadat Max Verstappen in de beginfase van de F1 Grand Prix van Australië was uitgevallen, afgelopen zondag de derde race van het seizoen voor Charles Leclerc en Lando Norris. Volgens voormalig F1-coureur Christijan Albers was de tendens na de race over de inhaalactie van Sainz niet juist. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Christijan Albers.

