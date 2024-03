Mercedes zou het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari voor twee dagen hebben afgehuurd. Naar verluidt zal Andrea Kimi Antonelli zijn debuut gaan maken in een Formule 1-auto achter het stuur van de Mercedes W13.

Antonelli schreef een boel kartkampioenschappen op zijn naam op Europees niveau, voordat hij in 2021 de opstap maakte naar de Formule 4. Ondertussen stond hij al twee jaar lang onder contract van Mercedes als juniorrijder. De Zilverpijlen hadden al gauw zijn talent ontdekt. Antonelli won de Italiaanse en Duitse F4-titels in 2022 en pakte ook de zege voor Italië in de FIA Motorsport Games. Afgelopen seizoen bleek hij onverslaanbaar in niet alleen het Formule Regional-kampioenschap in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Hij komt dit jaar uit voor Prema Racing in de FIA Formule 2 en slaat de FIA Formule 3 dus over. Wel heeft hij afgelopen winter een privétest gedaan in de Dallara F3-bolide. De engineers waren tijdens die test erg enthousiast over Antonelli, zo wist voormalig Formule 1-coureur en tegenwoordig Sky Sports F1-analist Karun Chandhok te melden op X: "Ze zeiden dat hij de beste coureur in een Formule 3-auto was sinds Verstappen."

Test op Imola

Lewis Hamilton vertrekt voor 2025 naar Ferrari en dus is Mercedes op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Max Verstappen staat bovenaan het lijstje van Toto Wolff, maar daarnaast zijn niet alleen Fernando Alonso en Carlos Sainz kandidaten, ook de 17-jarige Antonelli is een kanshebber. Volgens Corriere dello Sport zal het talent uit Bologna aankomende vrijdag en zaterdag zijn eerste meters maken in een Formule 1-auto.

Testen met bolides van 2024 is, buiten de officiële wintertest in Bahrein voor de start van het seizoen en de young driver tests middenin en na het seizoen, niet toegestaan door de FIA. In artikel 10.2 van het sportief reglement dat is opgesteld door de internationale autosportbond, staat echter wel dat teams privétestdagen mogen houden met auto's die ten minste twee jaar oud zijn. Dat betekent dat teams dit seizoen eindelijk track days mogen houden met de huidige generatie auto's die in 2022 werd geïntroduceerd. Antonelli zal naar verluidt de W13, de Mercedes van 2022, aan de tand gaan voelen.

