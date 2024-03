Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft een beschuldiging van 'sportswashing' aan zijn broek hangen en weigert daar tekst en uitleg over te geven in het Verenigd Koninkrijk. De eindverantwoordelijke van de sport staat onder een vergrootglas en vanuit de Britse politiek komen er kritische geluiden op het handelen van de topman.

Met de term sportswashing wordt bedoeld dat landen grote evenementen naar zich toehalen, om op die manier het sentiment over het betreffende land om te buigen of om het simpelweg niet over de problemen te hebben. In een brief die PlanetF1 heeft ingezien heeft Lord Scriven, lid van het Hogerhuis (vergelijkbaar met de Eerste Kamer) in het Verenigd Koninkrijk, Domenicali in eerste instantie om een gesprek gevraagd, maar nadat de CEO van de sport dit weigerde, volgde er een debat in de Britse politiek. De Formule 1 is in het Verenigd Koninkrijk gevestigd en de politiek kijkt ook vaak mee over de schouders van de beleidsbepalers.

Domenicali wordt rijker, maar doet weinig aan echte problemen

Tijdens het debat werd Domenicali beschuldigd van arrogantie, gebrek aan professionaliteit en een gebrek aan betrokkenheid. Daarnaast wordt hem verweten dat hij de reputatie van de sport beschadigt, omdat de sport pretendeert op te komen voor mensenrechten, maar hier in de praktijk eigenlijk maar weinig voor doet. Daarnaast wordt er gewezen naar de connecties in Bahrein. Sinds enkele jaren vinden de testdagen daar plaats en dat is niet geheel zonder reden. "Hij [Domenicali] denkt dat hij gewoon de gerapporteerde £ 574 miljoen kan ontvangen van de Bahreinse autoriteiten tot 2036 die hem en zijn organisatie rijker maakt, terwijl hij niets te maken heeft met de echte problemen die zijn sport helpt te verhullen in Bahrein", zo valt te lezen in de brief.

FOM verklaart wel degelijk verantwoordelijkheid te nemen

Tegenover Autosport verklaart de FOM echter wel bezig te zijn met aangestipte problemen. "Al tientallen jaren werkt de Formule 1 hard om overal waar ze racet een positieve kracht te zijn, inclusief economische, sociale en culturele voordelen." Daarnaast wijst de FOM naar de unieke positie van de sport, die grenzen en culturen in hun ogen juist bij elkaar brengt." Daarnaast stelt het orgaan dat de verantwoordelijkheid echt wel hoog in het vaandel staat. "We nemen onze verantwoordelijkheden op het gebied van rechten zeer serieus en stellen hoge ethische normen aan onze tegenpartijen en die in onze toeleveringsketen, die zijn vastgelegd in contracten, en we letten scherp op de naleving ervan." Hoe de Formule 1 daarop toeziet, dat is niet duidelijk.

