'Werkneemster Red Bull betaalt grof geld tegen Horner', 'Dit veroorzaakte Verstappen-DNF' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is de dag na de Grand Prix van Australië en na de door Carlos Sainz gewonnen race valt er natuurlijk genoeg na te bespreken. De zege in Melbourne heeft bij teambaas Fred Vasseur gezorgd voor hoop richting de rest van het seizoen en de Ferrari-voorman denkt dat zijn team de druk op Red Bull kan opvoeren. Daarnaast kwam er een bijzondere vermeende reden over de uitvalbeurt van Max Verstappen aan het licht.

Artikel gaat verder onder video

Vasseur hoopvol na zege Australië: 'Onder druk zal Red Bull meer fouten maken'

De overwinning van Carlos Sainz in Australië laat volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur zien dat als de Italiaanse grootmacht wat druk op Red Bull Racing weet te zetten, de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez fouten gaat maken. "Dit weekend laat duidelijk zien dat als we alles samen laten komen, en ik weet niet zeker of we dat ieder weekend kunnen doen, maar dat als we alles samen laten komen, we Red Bull een beetje onder druk kunnen zetten", zegt de Ferrari-voorman onder meer. Meer lezen over Fred Vasseur zijn uitspraken? Klik hier!

Horner legt reden achter plotseling performanceverlies Pérez uit tijdens Grand Prix van Australië

Red Bull Racing heeft achterhaald waarom Sergio Pérez performance verloor tijdens de Grand Prix van Australië. Teambaas Christian Horner legt uit dat er een tear-off onder de auto van de Mexicaan vast was komen te zitten. ""Zijn snelheid was vergelijkbaar met die van de leiders in de race, maar op het moment dat hij Fernando voorbijging, kwam er een tear-off onder zijn auto", zo onthult de Britse teambaas. Meer lezen over Christian Horner zijn uitleg? Klik hier!

'Werkneemster Red Bull betaalt gigantische bedragen in hoop op veroordeling Horner'

Christian Horner zat afgelopen weekend wederom 'gewoon' aan de pitmuur van Red Bull Racing tijdens de F1 Grand Prix van Australië, maar dat betekent niet dat de storm rondom de teambaas is gaan liggen. Achter de schermen doet de vrouw, die Horner beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag, er alles aan om hem veroordeeld te krijgen. Meer lezen over de berichten rondom de Red Bull-medewerkster? Klik hier!

Pirelli wil vaker 'agressievere' banden inzetten: 'Dan ziet Red Bull er niet zo onverslaanbaar uit'

In de jacht op meer spektakel binnen de Formule 1, stelt Pirelli-chef Mario Isola dat het bandenmerk van plan is om 'agressiever' rubber te gebruiken, zoals in Melbourne. De Italiaan wijst in gesprek met DAZN naar Red Bull Racing dat er in Australië toch minder sterk uitzag dan normaal. Meer lezen het bericht over Pirelli? Klik hier!

'Dít is de oorzaak van de DNF van Max Verstappen in Australië'

Max Verstappen moest al vroeg tijdens de F1 Grand Prix van Australië zijn auto terugbrengen naar de pitstraat. Een probleem met de remmen gooide roet in het eten en zorgde voor een DNF. De oorzaak van het euvel lijkt nu bekend en F1-Insider meldt dat dit het wantrouwen van Verstappen richting teambaas Christian Horner heeft versterkt. "Een verkeerd vastgedraaide schroef zou hebben geleid tot het falen van de remmen van de Red Bull met startnummer 1", zo wordt er onder meer geschreven. Meer lezen de vermeende oorzaak van Verstappen zijn DNF Klik hier!

Gerelateerd