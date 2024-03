Red Bull Racing heeft achterhaald waarom Sergio Pérez performance verloor tijdens de Grand Prix van Australië. Teambaas Christian Horner legt uit dat er een tear-off onder de auto van de Mexicaan vast was komen te zitten.

Het raceweekend in Australië was er voor Red Bull Racing voor het eerst in lange tijd niet eentje om over naar huis te schrijven. De kampioensformatie worstelde op vrijdag en zaterdag met de afstellingen van de RB20, maar wist net op tijd de sweet spot te vinden voor Max Verstappen, waardoor de Nederlander beslag kon leggen op pole position. Teammaat Sergio Pérez kwalificeerde zich als derde, maar werd teruggezet naar de zesde stek vanwege een incident met Nico Hülkenberg.

Artikel gaat verder onder video

Moeizaam weekend Red Bull Racing

Voor Verstappen was de Grand Prix van Australië vervolgens van korte duur. De drievoudig wereldkampioen kampte met een remprobleem, waardoor hij zijn auto al na een paar ronden in de pitbox van Red Bull Racing moest parkeren. De hoop was vervolgens gevestigd op Pérez, maar de 33-jarige Mexicaan bleek steken op een vijfde plaats. Naast dat het bandenmanagement van Red Bull Racing in Melbourne niet op orde was, is inmiddels bekend dat de routinier ook door een ander probleem werd gehinderd.

OOK INTERESSANT: Marko laat doorschemeren dat "volwassen" Tsunoda klaar is voor zitje bij topteam

Tear-off onder de vloer

"Sergio reed in eerste instantie een goed tempo toen hij op de harde band naar voren aan het rijden was en het gat met Fernando [Alonso] aan het dichten was", wordt teambaas Christian Horner geciteerd door Motorsport.com. "Zijn snelheid was vergelijkbaar met die van de leiders in de race, maar op het moment dat hij Fernando voorbijging, kwam er een tear-off onder zijn auto. Dit bleef vastzitten op een plek waar een significante hoeveelheid neerwaartse druk wordt gegenereerd", klinkt het. Een tear-off is een transparante plakstrip op het vizier van coureurs. Deze kan er afgetrokken worden op het moment dat er vuil op komt, zodat het zicht goed blijft.

Gerelateerd