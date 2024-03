De overwinning van Carlos Sainz in Australië laat volgens Ferrari-teambaas Fred Vasseur zien dat als de Italiaanse grootmacht wat druk op Red Bull Racing weet te zetten, de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez fouten gaat maken.

Red Bull Racing domineert sinds begin 2022 in de Formule 1. Waar Ferrari het eerste jaar onder de nieuwe technische reglementen in de eerste seizoenshelft nog enigszins wist aan te haken, won de formatie uit Milton Keynes afgelopen jaar 21 van de in totaal 22 verreden races. De kansen om races te winnen liggen voor de concurrentie dan ook niet voor het oprapen, wat betekent dat een raceweekend perfect moet worden uitgevoerd om enigszins een uitdaging te kunnen vormen voor het team van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Goed weekend Ferrari

Voor het team van Ferrari, was Australië zo'n weekend. Tijdens de race viel Verstappen al na een aantal ronden uit met een remprobleem, terwijl Pérez - enigszins gehinderd door een tear-off onder de vloer - moeite had om naar voren te komen. Ferrari deed op haar beurt alles goed. Carlos Sainz wist zodoende op indrukwekkende wijze de race te winnen, terwijl teammaat Charles Leclerc als tweede over de streep kwam. En dat geeft moed, aldus teambaas Fred Vasseur.

Red Bull Racing onder druk zetten

"Dit weekend laat duidelijk zien dat als we alles samen laten komen, en ik weet niet zeker of we dat ieder weekend kunnen doen, maar dat als we alles samen laten komen, we Red Bull een beetje onder druk kunnen zetten", vertelt hij na afloop van de race. "Als ze onder druk staan, zullen ze meer fouten maken. Dat betekent dat wij deze richting op moeten blijven gaan. Na afloop van de kwalificatie waren we een beetje teleurgesteld, omdat we het idee hadden dat we het beter hadden kunnen doen. Kijkend naar dat de race vooral draaide om het managen van de banden en bandendegradatie, was dat niet zo'n drama."

