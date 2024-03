Daniel Ricciardo is klaar voor zijn thuisrace op het Albert Park Circuit van aankomend weekend. De 34-jarige Australiër heeft niet de beste start van het seizoen, maar wil voor zijn thuispubliek gaan knallen in Melbourne.

Het Visa Cash App RB-team werd van tevoren gevreesd in 2024. De verwachting was dat de intensievere samenwerking tussen het Italiaanse team en Red Bull Racing zou zorgen voor een competitievere wagen, maar na twee races in 2024 staat de renstal nog altijd zonder punten. Daar moet volgens de goedlachse Australiër in Melbourne verandering in komen.

Afgelopen seizoen werd Ricciardo halverwege het seizoen als vervanger van Nyck de Vries naar de renstal gehaald en dus wordt dit de eerste Australische GP sinds twee jaar voor 'Danny Ric'. "Ik ben thuis, het voelt geweldig, het is warm, het is zonnig, ik! Laten we het seizoen beginnen, race drie, Melbourne, ik kijk ernaar uit", zo vertelt hij. De VCARB01 is wellicht nog niet de wagen waarmee de punten zomaar worden binnengehaald, maar aan de instelling lijkt het niet te gaan liggen. "Ik ga een sterke show neerzetten, een goede. Ik voel het, ik voel het in mijn Australische aderen. Ik kijk ernaar uit, een snel lang circuit, Albert Park here we come. Kom op, baby."

Tsunoda richt pijlen op Q3

Voor teamgenoot Yuki Tsunoda was het in Djedda raak en wist hij Q3 in te komen, dat hoopt hij in Melbourne opnieuw te bereiken. "Hopelijk kunnen we opnieuw door Q3 komen en punten scoren. Dat is het belangrijkste doel." Afgelopen jaar wist de Japanner tijdens de knotsgekke race in Australië punten mee te nemen en daar mikt hij dit weekend ook op. "Ik hou van de plek, van het circuit en ook van de fans. De bochten zijn middelhoog, de laatste sector langzaam, dus het is een beetje een mix. Ik heb vorig jaar punten gescoord, dus ik heb een goed geheugen, dus hopelijk lukt het me dit jaar weer."

