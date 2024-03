Liam Lawson moet dit seizoen opnieuw toekijken vanaf de zijlijn, nadat hij vorig jaar indruk wist te maken toen hij Daniel Ricciardo mocht vervangen. De Nieuw-Zeelandse coureur is in ieder geval niet van plan nog jaren te wachten en geeft aan klaar te zijn om het stoeltje van Ricciardo over te nemen.

Lawson kreeg vorig seizoen de kans om vanaf Zandvoort in te stappen voor de geblesseerde Ricciardo en de Nieuw-Zeelander heeft tijdens die kans laten zien dat hij een uitstekende coureur is. Tijdens de Grand Prix van Singapore op één van de lastigste circuits van het jaar pakte Lawson zelfs een uitstekende negende plek en daarmee werd de roep om hem voor volgend seizoen alsmaar groter. AlphaTauri trok echter het eigen plan en koos voor 2024 opnieuw voor Yuki Tsunoda en Ricciardo.

Artikel gaat verder onder video

Marko ontevreden

Het betekent dus dat de jonge coureur in 2024 opnieuw van de zijlijn moet toekijken, daar hij had gehoopt kilometers te maken in de koningsklasse. De Nieuw-Zeelander mikt nu op een plek op de grid voor 2025, of eerder. Voorlopig heeft Ricciardo het in dit seizoen lastig en weet hij geen indruk te wekken op de Red Bull-leiding. Iets dat Helmut Marko recent ook al liet horen: "De kwalificatie van Yuki was erg goed en Ricciardo moet snel met iets komen", liet de Red Bull-adviseur na afloop van de tweede race van het seizoen horen.

Waarschuwing aan Ricciardo

Koren op de molen natuurlijk voor Lawson, die hongerig vanaf de zijlijn toekijkt. Hij krijgt van Fox Sports de vraag of hij klaar is om op welk moment dan ook in te stappen voor de man uit Australië: "Absoluut. Ik denk dat Daniel weet dat de potentie er is, maar ik weet ook zeker dat hij al had verwacht dat het een stuk beter zou gaan. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben, maar er zijn meer jongens die er klaar voor zijn. Uiteindelijk is het mijn doel om zo snel mogelijk terug te keren op dat stoeltje."

Gerelateerd