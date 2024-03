'Hamilton mag Bono niet meenemen naar Ferrari', 'Red Bull-medewerkster stapt naar FIA' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is het eerste weekend van het Formule 1-seizoen 2024 dat we geen race hebben, maar zoals altijd staat de koningsklasse zelden stil. Er was bijvoorbeeld minder nieuws voor Lewis Hamilton, die naar alle waarschijnlijkheid engineer Peter Bonnington, ook wel bekend als Bono, niet mee mag nemen naar het team van Ferrari. Natuurlijk was er - zoals gebruikelijk tegenwoordig - ook weer het nodige te melden over Christian Horner. De Red Bull-medewerkster die de Brit beschuldigd heeft van grensoverschrijdend gedrag, is volgens de BBC namelijk naar de FIA gestapt.

'Hamilton mag 'Bono' niet meenemen naar Ferrari en zal samenwerken met engineer Sainz'

Lewis Hamilton zal na dit Formule 1-seizoen de overstap maken van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen zou echter nu al een tegenslag krijgen te verduren. Hij zal namelijk naar verluidt zijn vaste engineer Peter Bonnington niet mee mogen nemen naar de Scuderia. Na het winnen van zes Formule 1-titels samen zijn Hamilton en Bonnington natuurlijk ontzettend hecht geworden. Het feit dat hij hem niet zou mee mogen nemen naar Ferrari zou dan ook een klap voor Hamilton kunnen zijn. Meer lezen over Hamilton en Bono? Klik hier!

Verstappen legt uit waarom hij naar de Hungaroring wil wanneer hij andere coureurs coacht

Max Verstappen heeft vol lof gesproken over de Hungaroring, het circuit dat gastheer is van de Formule 1 Grand Prix van Hongarije. De technische gedeeltes maken de baan uniek en dus gaat de Red Bull-coureur daar graag naartoe wanneer hij mensen coacht. "Ik genoot er heel erg van de eerste keer dat ik daar naartoe ging in een Formule Renault-auto toen. Ik kom er altijd graag terug, natuurlijk met de Formule 1 ook, maar middenin het seizoen zelf probeer ik daar naartoe te gaan met een GT-auto, omdat het zo'n technisch circuit is." Meer lezen over Verstappen en de Hungaroring? Klik hier!

Horner: 'Heb 16 coureurs die wanhopig staan te springen om bij Red Bull in te stappen'

Red Bull Racing heeft voor nog slechts één coureur een contract voor het Formule 1-seizoen van 2025, maar of Max Verstappen blijft is nog onduidelijk. Sergio Pérez heeft überhaupt nog geen contract voor volgend jaar. Er heerst onzekerheid bij de Oostenrijkse renstal, maar teambaas Christian Horner geeft meer duidelijkheid. "Ik heb waarschijnlijk zestien coureurs die wanhopig staan te springen om in die auto te stappen volgend jaar. Maar Checo heeft daarin pole position. Het is zijn zitje om te verliezen." Meer lezen over Horner en Red Bull? Klik hier!

'Aanklager Horner zoekt het hogerop en dient officiële klacht in bij FIA tegen Red Bull-baas'

De hele zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Christian Horner is nog altijd niet gaan liggen. Op de achtergrond wordt er nog altijd gewerkt door het vermeende slachtoffer aan het laten bestraffen van de Britse teambaas. Zij heeft nu een officiële klacht ingediend bij de FIA. Dat weet de BBC te melden. Daarmee is er weer een volgend hoofdstuk geboren in de hele rel rondom de Britse teambaas van Red Bull. Meer lezen over de klacht van de Red Bull-medewerkster? Klik hier!

FIA reageert middels kort statement op klacht Red Bull-medewerkster over Horner

Op zaterdag kwam het nieuws naar buiten dat de medewerkster die Christian Horner beschuldigd heeft van grensoverschrijdend gedrag naar de FIA gestapt zou zijn met een officiële klacht. Het motorsportorgaan reageert nu middels een kort statement op de hele zaak maar weigert iets los te laten. "Het is onwaarschijnlijk dat we in de toekomst in zullen gaan op ontvangen klachten van welke partij dan ook", zo valt er onder meer te lezen. Meer lezen over het statement van de FIA? Klik hier!

