Het 2024-seizoen moest een nieuwe start worden voor Mercedes, maar na de twee openingsraces blijkt al snel dat het team nog lang niet is, waar het wil zijn. Andrew Shovlin moet dan ook toegeven dat de renstal in Melbourne gaat experimenteren met de W15, iets wat George Russell en Lewis Hamilton wellicht liever niet hadden gezien.

Het team uit Brackley kan zich in 2024 niet meer verschuilen achter het feit dat er een ander concept wordt gebruikt, dan de concurrenten. Mercedes heeft namelijk vanaf de race in Monaco, in 2023, het pad gekozen dat Red Bull Racing destijds had uitgelegd. Toch kon pas aan het begin van 2024 echte stappen worden gemaakt, want het chassis is nu ook eindelijk aangepast naar de nieuwe filosofie. Toch blijkt dat de Duitse renstal ook grote moeite heeft om dit pakket aan de praat te krijgen en Shovlin kondigt dan ook experimenten met de W15 aan.

Het leunen op banden zorgden voor overstuur

Of het nu het gebrek aan grip is of de snelheid door de hogesnelheidsbochten, Mercedes heeft het in 2024 nog niet voor elkaar. Shovlin erkent dat er in Djedda goede punten waren, maar ook een heleboel verbeterpunten aan te wijzen zijn. "Één [van de verbeterpunten] was dat de balans niet geweldig was. Dus in die hele snelle bochten, waar de muren niet ver weg zijn - dus de bochten waar de coureur veel vertrouwen wil hebben - kregen we vaak overstuur als ze echt op de banden gingen leunen. En je kunt je goed voorstellen hoe verwarrend dat is voor de coureurs. Dat was een factor in de kwalificatie en de race", zo vertelt hij bij Autosport.com .

Lewis Hamilton & Andrew Shovlin

Experimenteren

Het Albert Park Circuit in Melbourne is op sommige plekken vergelijkbaar met het Jeddah Corniche Circuit. Shovlin had de coureurs liever een sterke racewagen gegeven, maar moet erkennen dat Mercedes weer terug bij af is en gaat experimenteren in Australië. "Er wordt momenteel hard gewerkt aan de aerodynamica van de auto. We proberen daar [Melbourne] een aantal experimenten uit te voeren en hopelijk krijgen we daarmee een betere richting die goed is voor de prestaties." Hij vergelijkt het dan ook met de teams om Mercedes heen: "We doen er veel aan om te proberen te begrijpen waarom we niet de grip lijken te hebben van sommige van onze naaste concurrenten."

