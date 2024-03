Max Verstappen rijdend in de Mercedes die nu nog toebehoort aan Lewis Hamilton: het is moeilijk voor te stellen. Toch is dat waar de media al dagenlang over speculeren sinds de uitspraken van vader Jos over de toekomst van zijn zoon. Fernando Alonso heeft de geruchten ook gelezen en is goed bevriend met Verstappen. Toch durft de Spanjaard niet te zeggen wat hij denkt dat er gaat gebeuren.

Verstappen wordt de laatste dagen veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. En het betreft hier niet zomaar een gerucht. Er speelt namelijk nogal wat binnen het kamp van Red Bull. Teambaas Christian Horner is onderwerp van gesprek sinds hij verdacht wordt van grensoverschrijdend gedrag, maar ook Jos - de vader van Max - speelt een grote rol in het geheel. Hij heeft laten doorschemeren dat de situatie binnen Red Bull niet langer houdbaar is als Horner aanblijft. De Limburger hintte dan ook op een mogelijk vertrek van zijn zoon. Deze tot voor kort ondenkbare overstap werd nog eens extra aangewakkerd toen Jos in Bahrein gespot werd met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Ook Lewis Hamilton, die na dit seizoen naar Ferrari vertrekt, zei al dat hij er zeker van is dat Verstappen op het lijstje staat bij Mercedes. Maar wat denkt Alonso ervan? De tweevoudig wereldkampioen zou naar verluidt eveneens op de shortlist staan van de Zilverpijlen.

Silly Season compleet met geruchten over Verstappen

Alonso heeft een aflopend contract bij Aston Martin en weet dus dat hij op dit moment in een luxe positie verkeert. Hamilton heeft eigenhandig al vroeg dit jaar de stoelendans in gang gezet. Maar het stoeltje bij Mercedes is mogelijk niet het enige stoeltje dat vrijkomt bij een topteam. Bij Red Bull Racing was het al duidelijk dat de positie van Sergio Pérez nog niet zeker is, maar datzelfde lijkt nu ook te gelden voor Verstappen. De Nederlander wordt plots in verband gebracht als opvolger van Hamilton bij Mercedes. Hoe realistisch is die kans? Alonso is goed bevriend met Verstappen, maar durft hierop geen antwoord te geven. Volgens hem zijn er dusdanig veel geruchten, dat door alle bomen het bos niet meer te zien is.

Alonso vindt het moeilijk alle geruchten te geloven

"Er zijn de afgelopen twee of drie maanden zoveel geruchten geweest, dat het moeilijk is om ze allemaal te geloven", zo vertelde de tweevoudig wereldkampioen aan de pers in Saoedi-Arabië. Volgens Alonso is hij ook niet de aangewezen persoon om antwoord te geven op vragen omtrent de toekomst van Verstappen. "Het is dus meer een vraag aan Max", zo zegt hij. Alonso zou naar verluidt zelf ook op het lijstje staan van Mercedes. Daarover zegt hij met een glimlach: "Het is beter om op dat soort lijstjes te staan, dan bijvoorbeeld op een lijstje voor een andere raceklasse of voor een pensioen."

