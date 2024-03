Christian Horner heeft een onderzoek van Red Bull naar grensoverschrijdend gedrag van de teambaas overleefd, maar daarmee is de storm nog niet gaan liggen. Er zou 'bewijs' zijn dat Horner wel degelijk ongepast contact heeft gehad met een vrouwelijke medewerker. Dit houdt de gemoederen nog steeds bezig, maar Geri Halliwell, de vrouw van Horner, steunt hem. Dit lieten ze zojuist zien in de paddock in Bahrein in het Midden-Oosten.

Het zijn turbulente weken voor Horner. Enkele weken geleden maakte De Telegraaf plots bekend dat de teambaas zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Het hoofdkantoor van Red Bull stelde direct een onderzoek in en de uitslag hiervan liet enige tijd op zich wachten. Echter, vlak voor aanvang van het raceweekend in Bahrein werd bekend dat het onderzoek was afgerond en dat Horner 'gewoon' aan kon blijven als teambaas. Veel details werden er niet prijsgegeven en dat was tegen het zere been van onder meer verschillende teambazen in de paddock. Red Bull moet transparanter zijn, zo vonden zij. Hoewel Horner het onderzoek naar hem heeft overleefd, was daarmee de kous nog niet af.

Anonieme mail gooide opnieuw olie op het vuur

Afgelopen donderdag werd er plots een anonieme mail rondgestuurd binnen de paddock waarin bewijzen zouden zitten van het ongepaste gedrag van Horner. De inhoud van de mail bestond voornamelijk uit WhatsApp-berichten die de Red Bull-teambaas zou hebben uitgewisseld met een vrouwelijke medewerker. Of deze 'bewijzen' daadwerkelijk echt zijn, is nog niet bekend, maar feit is wel dat dit de gemoederen wederom flink bezig houdt. Gisteren moest Horner vanwege deze perikelen op gesprek komen bij FIA-president Mohamed Ben Sulayem en Formule 1-CEO Stefano Domenicali. De twee topmannen willen dat de hele soap zo snel mogelijk tot een einde komt.

Horner en vrouw Halliwell hand in hand in Bahrein

Ondanks alles lijkt Halliwell, de vrouw van Horner, haar partner door dik en dun te steunen. Vandaag werd het tweetal gespot in de paddock en leken ze een statement te willen maken. Horner en Halliwell liepen hand in hand tussen de pitgebouwen door en gaven een "publieke show van eenheid", zo schreef Formule 1-journalist Ian Parkes op Twitter, met daarbij een foto van het stel. Eerder schreven wij al - toen het onderzoek naar Horner nog gaande was - dat Halliwell overtuigd was van Horners onschuld. "Ze houdt vol dat Christian niets verkeerds heeft gedaan", zo liet een bron dicht bij het stel destijds aan The Sun weten.

A public show of unity as Red Bull team boss Christian Horner walks hand in hand into the #F1 paddock at the #BahrainGP with wife Geri pic.twitter.com/3H7TLVMCUf — Ian Parkes (@ianparkesf1) March 2, 2024

