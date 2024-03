Oscar Piastri had verwacht dat Red Bull Racing en Ferrari sterker uit de startblokken zouden komen in Bahrein. De McLaren-coureur heeft dan ook goede moed voor het aanstaande Formule 1-seizoen.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein heeft voor het eerst een realistisch beeld geschetst van de verhoudingen tussen de Formule 1-teams. Max Verstappen kende lastige vrije trainingen, maar kwam in de kwalificatie toch als snelste bovendrijven. De Nederlander zette een 1.29.179 op het bord, en was daarmee ruim twee tienden sneller dan de nummer twee: Charles Leclerc. George Russell, Carlos Sainz en Sergio Pérez completeerden de top vijf.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen grijpt pole in Bahrein: "Had het eerlijk gezegd niet verwacht"

Positief gestemd

Oscar Piastri klokte een 1.29.683 en moest zodoende tekenen voor de achtste plaats, achter teammaat Lando Norris. Daarmee is de McLaren-coureur ruim een halve seconde langzamer dan Verstappen, maar toch is de Australiër hoopvol gestemd: "Red Bull en Ferrari zijn niet zo snel als we hadden verwacht, dus ik verwacht dat het gedurende het seizoen zal verschuiven", klinkt het na afloop.

OOK INTERESSANT: Russell wil Verstappen aanvallen in Bahrein: 'Als ik de kans krijg, ga ik ervoor'

Lastige dag

Over zijn eigen kwalificatie zegt hij: "Bahrein past niet goed bij ons, maar als er een paar dingen goed vallen, kunnen we mee vechten. We zagen er goed uit tijdens de raceruns in de trainingen. Het belangrijkste dat de kwalificatie heeft laten zien, is dat het nog steeds ontzettend close is. Het was een lastige dag. Ik heb mij niet zo comfortabel in de auto gevoeld als gisteren. In Q1 en Q2 had ik het lastig. In Q3 kwam het wat meer samen, maar ik had het nog steeds zwaar."

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd