De pole positions in de Formule 1 vormen natuurlijk een belangrijke factor voor het verloop in een raceweekend. De polesitter mag op zondag vanaf P1 vertrekken en heeft dus de beste papieren voorafgaand aan de race. In Brazilië mocht Lando Norris er een zevende pole bijschrijven in 2024.

Het was in 2023 natuurlijk het grote jaar van Max Verstappen. De Nederlander reed alle records uit de boeken en pakte op uiterst dominante wijze zijn derde wereldkampioenschap uit zijn loopbaan. Verstappen deed het daarnaast op de zaterdagen ook uitstekend en hij boekte de meeste pole positions van het seizoen met dertien kwalificatiezeges. Achter de Limburger was het Charles Leclerc - doorgaans geroemd voor zijn uitstekende kwaliteiten in de kwalificatie - die vier stuks op zijn naam schreef. Sergio Pérez en Carlos Sainz pakten er twee, terwijl de andere voor Lewis Hamilton was.

Kwalificaties 2024

Verstappen was sneller dan wie dan ook in Q3 op het Bahrain International Circuit. Hij versloeg Leclerc op 0.228 seconden die niet tot het uiterste leek te zijn gegaan. De Ferrari-coureur was namelijk in Q2 sneller dan in Q3. George Russell werd derde en zal die plek op de grid ook mogen behouden, nadat er niks uit een onderzoek kwam voor onnodig langzaam rijden. Sergio Pérez sloot de top vijf af achter Carlos Sainz. Fernando Alonso vinden we dan op P6 voor de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, Lewis Hamilton en Nico Hülkenberg. Alpine is de hekkensluiter van het veld met Esteban Ocon en Pierre Gasly op de allerlaatste startrij. De Fransen vlogen na Q1 eruit samen met Logan Sargeant en de Kick Sauber-bolides van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu.

Men verwachtte dat het tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië wellicht toch wat anders ging zijn en Ferrari hoge ogen kon gaan gooien, maar dat viel nog vies tegen. De Nederlander verdubbelde in Djedda zijn marge voor het seizoen door met een flink verschil van dik drie tienden op Leclerc de tweede pole van het jaar op zijn naam te schrijven. In Australië maakte Verstappen het tijdens Q1 en Q2 behoorlijk spannend, maar trok hij tijdens Q3 toch weer aan het langste eind. De Nederlander versloeg Carlos Sainz en Pérez, waardoor hij na drie races nog foutloos is. Pérez kreeg uiteindelijk wel een gridstraf, waardoor Norris opschoof naar P3. Ook in Japan - één van de favoriete circuits van Verstappen - bleef de Nederlander foutloos. Hij moest een aanval van Pérez pareren, maar hield zijn rug recht: vier uit vier voor de Limburger. In China wist hij zijn uitstekende prestaties op de zaterdag moeiteloos voort te zetten: pole nummer vijf was een feit. De zaterdag bleef ook intact voor Verstappen in Miami met zijn zesde pole van het jaar. Op zondag moest hij echter wél zijn meerdere erkennen in Norris.

Dit was in Imola niet het geval. Verstappen veroverde wederom pole, zijn zevende dit seizoen en zijn achtste op rij. Daarmee evenaarde hij het record van Ayrton Senna, uitgerekend in Imola. De Nederlander won vervolgens, met moeite, ook de race door Norris in de slotfase van zich af te houden. In Monaco was de reeks aan pole positions van Verstappen voorbij. Charles Leclerc was namelijk de eerste in 2024 die, in eigen land, pole position veroverde. De Monegask won ook uiteindelijk de race. Russell en Verstappen reden vervolgens in Canada dezelfde tijd: 1:12.000. De Brit reed zijn rondje echter eerder, waardoor hij pole position pakte voor de race in Montreal. In Spanje stond er een andere Brit op pole position: Lando Norris. De coureur van McLaren versloeg Verstappen en kwam zo voor het eerst in 2024 op pole position terecht. In Oostenrijk was het eindelijk weer eens raak voor de drievoudig wereldkampioen: hij pakte pole nummer acht. Vervolgens was het weer aan een andere coureur op Silverstone: Russell wist voor eigen publiek te schitteren en pakte zijn tweede pole position van het seizoen. In Hongarije was het een prachtige één-wee voor de heren van McLaren op de zaterdag: Norris voorop met zijn tweede pole van het seizoen. De eerste seizoenshelft werd eigenlijk afgesloten met een pole position voor Verstappen, maar door zijn gridpenalty van tien plaatsen is het Leclerc die de boeken ingaat als de polesitter in België.

Vlak na de zomerstop openden we het bal in Nederland en al vrij snel bleek het duidelijk te worden dat Norris en McLaren een raket tot de beschikking hadden. De eerste pole na de zomerstop ging dan ook direct naar de Brit: hij versloeg Verstappen met overmacht. In Monza wist hij dat kunstje nog eens te herhalen en pakte hij opnieuw pole voor de Grand Prix van Italië. Met drie poles op rij in Azerbeidzjan wisten we eigenlijk al wel wie de favoriet voor dit seizoen was en hij stelde niet teleur: pole voor Leclerc in Bakoe. Nadat het dus Leclerc in Bakoe was, wist Norris in Singapore weer met een verbluffende tijd de snelste ronde te rijden in de kwalificatie op zaterdag.

Vlak na de herfststop ging Norris op dezelfde manier verder als waar hij gebleven was. Mede door een gelukje met de crashende Russell, wist de Brit alweer zijn zesde pole van het seizoen te pakken. Eén week later ging het circus verder in Mexico en het werd het weekend van Carlos Sainz. Daar waar teammaat Leclerc normaal de grote man is op zaterdag, greep de Spanjaard dit keer de hoofdrol. In Brazilië was het op zondag tijdens één van de spraakmakendste kwalificaties van het seizoen Norris die het hoofd op het kletsnatte Interlagos het meest koel hield. Veel had hij er niet aan, want tijdens de race later op de dag kwam hij niet verder dan P6, terwijl Verstappen vanaf P16 de overwinning pakte. Een sleutelmoment in het seizoen.

Daarna gingen we naar de laatste triple-header van het seizoen, die begon met de Grand Prix van Las Vegas in Nevada. Het was George Russell die de goede vrijdag van zijn team bekroonde met een uitstekende pole position, die hij een dag later wist om te zetten in een klinkende zege.

Overzicht pole positions 2024

Bahrein Max Verstappen Saoedi-Arabië Max Verstappen Australië Max Verstappen Japan Max Verstappen China Max Verstappen Miami Max Verstappen Imola Max Verstappen Monaco Charles Leclerc Canada George Russell Spanje Lando Norris Oostenrijk Max Verstappen Groot-Brittannië George Russell Hongarije Lando Norris België Charles Leclerc* Nederland Lando Norris Italië Lando Norris Azerbeidzjan Charles Leclerc Singapore Lando Norris Verenigde Staten Lando Norris Mexico Carlos Sainz Brazilië Lando Norris Las Vegas George Russell

* Max Verstappen was de snelste, maar kreeg tien plaatsen gridstraf.

