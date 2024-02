George Russell stelt dat Mercedes in 2024 wel heeft geluisterd naar de feedback en tips van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit is bezig aan zijn laatste seizoen bij Mercedes, voordat hij vanaf 2025 uit gaat komen voor Ferrari.

In gesprek met Motorsport.com is Russell open over de feedback die hij en Hamilton geven aan Mercedes. Vorig jaar, en ook in dit seizoen van Drive tot Survive, liet Hamilton weten dat er niet altijd werd geluisterd naar zijn feedback en dat het team achteraf toe moest geven dat het ernaast zat. Volgens Russell is er nu wel geluisterd naar Hamilton. "Lewis en ik hebben enorm veel werk gestoken in het helpen sturen van het team in de richting die we op willen. Met de ervaring van Lewis in het achterhoofd is de auto natuurlijk ontworpen naar zijn wensen: de auto zit verder naar achteren dan vorig jaar, de Red Bull-achtige sidepods aan de zijkant en een iets andere cockpit. Het is goed dat het team daar een beetje naar heeft geluisterd, maar we moeten zien of dat zich vertaalt in rondetijden. Ik denk dat we goed uit de startblokken zijn gekomen. Maar uiteindelijk is er maar één ding belangrijk en dat is de rondetijd."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton denkt dat Mercedes na zijn vertrek competitief blijft: "Gaan nog kampioenschap winnen"

Russell en Hamilton geven op andere manier feedback

Russell is blij met de veranderingen die Mercedes ten opzichte van vorig jaar heeft doorgevoerd en merkt ook op dat hij op een andere manier feedback geeft dan Hamilton. "Ik ben blij met de veranderingen die in deze auto zijn doorgevoerd en ik denk dat je je als coureur gewoon moet aanpassen aan wat je krijgt. We zitten dit seizoen verder naar achteren [de cockpit]. Voor mij is het een kleine verandering, niet beter, niet slechter. Lewis en ik hebben altijd dezelfde opmerkingen gehad, maar op een iets andere manier. Hij had het veel over de zitpositie, ik had het veel over de instabiele achterkant."

OOK INTERESSANT: Russell ziet ook porpoising bij W15: "Tijdens de testdagen mee te maken gekregen"

Enthousiasme Hamilton

Hamilton vertrekt na dit seizoen bij Mercedes om naar Ferrari te gaan. Volgens Russell is er niks te merken aan de motivatie van de Brit en werkt hij nog steeds hard om het maximale uit zijn laatste jaar bij Mercedes te halen. "Lewis is nog steeds gemotiveerd en we werken echt goed samen als team. We waren dit weekend in de fabriek, zowel in de simulator op zaterdag als op maandag tijdens een grote teambijeenkomst met alle belangrijke ontwerpers en ingenieurs, en het voelt niet alsof er iets is veranderd. Dus we gaan nog steeds door. En we zijn enthousiast over wat komen gaat."

Grand Prix van Bahrein dit weekend gratis te bekijken via F1 TV

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat beginnen! F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse, biedt een 7 daags-proefabonnement aan waarmee je de Grand Prix van Bahrein kosteloos kan bekijken.



Bekijk de actie van F1 TV Pro hier.

Gerelateerd