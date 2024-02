George Russell heeft na de testdagen van 2024 in Bahrein een déjà vu gekregen. Net zoals aan het begin van 2022 en 2023 klaagt de coureur over porpoising als hij in de W15 zit, de auto die drastisch is veranderd ten opzichte van de W14.

In gesprek met Motorsport.com zegt Russell, die gaat beginnen aan zijn derde seizoen als coureur van Mercedes, dat de W15 een compleet andere auto is vergeleken met de W14. "Deze auto is echt volledig anders, en het is zelfs zo dat we dingen die we vorig jaar hebben geleerd nu gebruikt hebben om de afstelling fors aan te passen. We kunnen en moeten nog veel leren, maar deze wagen voelt in ieder geval al meer als een raceauto dan de bolide van vorig jaar."

Russell klaagt over porpoising

Tijdens de testdagen reed Mercedes in Bahrein, zonder al te veel problemen, veel rondjes en kon het veel data verzamelen. Russell had, na deze testdagen, een belangrijk kritiekpunt. Het is een herkenbaar probleem voor Mercedes en Russell in vergelijking met begin 2022 en 2023: porpoising. "Er is wel één ding waar we nog hard aan moeten werken, en dat is het stuiteren. Tijdens de testdagen kregen we daar al regelmatig mee te maken." Russell en Mercedes weten wellicht wel waardoor het komt. "We pushen de auto op een wel heel agressieve wijze, en het feit dat dit een volledig nieuwe auto is helpt in dit opzicht niet altijd mee. Testdagen zijn top voor het opzoeken van de grenzen, en ik denk dat we dat een stuk minder zullen zien als het raceweekend van start gaat."

Auto wordt steeds beter

Russell zit echter nog niet in zak en as. De Brit verwacht dat de W15 tijdens het seizoen beter gaat presteren en porpoising steeds minder zal worden. "Ik heb er wel vertrouwen in dat we, naarmate we alles verder ontwikkelen en we upgrades introduceren, wel een betere auto in handen hebben dan de afgelopen jaren het geval was. We hebben nu gewoon een betere basis. Het heeft nu vooral met de echte performance van de auto te maken, want daar laat de auto nog te wensen over. Maar wat gevoel betreft hebben we het prima voor elkaar, want de auto is makkelijk te besturen. We missen alleen die downforce nog."

