Johnny Herbert heeft onthuld wanneer hij denkt dat de communicatie tussen Lewis Hamilton en Mercedes zal gaan verminderen in aanloop naar de overstap van de zevenvoudig wereldkampioen naar Ferrari.

De Brit verzekerde zich van een overstap naar het in Maranello gevestigde team na een reeks van twee opeenvolgende seizoenen zonder overwinning, waarmee er na 2022 een einde gaat komen aan een 26-jarige samenwerking met de Silver Arrows. Na 12 seizoenen bij het team heeft Hamilton een erfenis opgebouwd waar de meesten alleen maar van kunnen dromen. Het is normaal dat teams dingen verborgen houden voor vertrekkende coureurs - zodat ze hun rivalen geen toekomstig voordeel geven - maar Hamilton heeft zo'n sterke band met zijn team dat het ondenkbaar lijkt dat de twee partijen niet meer zoveel met elkaar communiceren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de volledige grid voor het F2-seizoen 2024: Verschoor begint aan vierde seizoen

Herbert over communicatie Hamilton en Mercedes

Voormalig F1-coureur Herbert vertelde Grosvenor Sport dat hij denkt dat het dit seizoen wel eens mis zou kunnen gaan tussen de twee partijen. "Mercedes kan luisteren naar wat Lewis zegt, maar er komt een punt waarop Lewis niet veel meer zal zeggen en Mercedes niet veel meer tegen hem zal zeggen. Dan komt George ineens in de situatie dat hij de nummer één is. De man naar wie ze zullen luisteren en de verwachtingen zullen op zijn schouders rusten. Daarom is het heel belangrijk voor Mercedes. Het gaat er niet alleen om dat je een goed seizoen hebt, maar ook dat je de juiste ingrediënten hebt met je coureur."

Mercedes competitief in 2024?

Na een aantal interessante innovaties tijdens de tests in Bahrein, hoopt Mercedes dat ze hard genoeg hebben gewerkt in de winter om het op één na beste F1-team te blijven. Zo niet, dan zouden ze wel eens verwikkeld kunnen raken in een ongelooflijk spannend gevecht tijdens het laatste van Lewis Hamilton bij het team uit Brackley. Ferrari, McLaren en Aston Martin zullen de voornaamste concurrenten zijn.

Gerelateerd