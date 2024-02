Wie komt wanneer in actie tijdens de testdagen in Bahrein?

Redactie



De testdagen van het Formule 1-seizoen 2024 staan voor de deur. De teams hebben inmiddels hun wagens laten zien en zijn gearriveerd in Bahrein. Dat betekent dat de driedaagse test van start gaat en vier van de tien teams hebben hun line-up al gedeeld.

Volgende week gaat het Formule 1-seizoen van start in Bahrein. Toch wordt er eerst nog even grondig getest. Hiervoor krijgen de teams drie dagen de tijd en in die tijd zullen de renstallen hun programma's moeten gaan afwerken. De snelste tijd, dat zegt tijdens een testdag niet zoveel, betrouwbaarheid daarentegen is wel bepalend. Toch zal de eerste vuurproef het openingsweekend van het seizoen in Bahrein zijn.

Line-up

De testdagen gaan woensdag van start en zullen om 08:00 uur Nederlandse tijd beginnen. Om 17:00 uur wordt de sessie vervolgens afgevlagd en in de middag is er uiteraard nog een lunchpauze. Momenteel zijn er vier teams die hun planning voor de testdagen hebben gedeeld. Zodra de overige renstallen hun line-up bekendmaken, dan wordt dit artikel geüpdatet.

Woensdagochtend Woensdagmiddag Donderdagochtend Donderdagmiddag Vrijdagochtend Vrijdagmiddag Max Verstappen Max Verstappen Sergio Pérez Max Verstappen Sergio Pérez Sergio Pérez

Woensdagochtend Woensdagmiddag Donderdagochtend Donderdagmiddag Vrijdagochtend Vrijdagmiddag Charles Leclerc Carlos Sainz n.n.b. n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Alpine F1

Woensdagochtend Woensdagmiddag Donderdagochtend Donderdagmiddag Vrijdagochtend Vrijdagmiddag Esteban Ocon Pierre Gasly Pierre Gasly Esteban Ocon Esteban Ocon Pierre Gasly

Haas F1