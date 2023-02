Online wangedrag jegens Verstappen schrikbarend, Veel lof voor lancering Ferrari | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Dinsdag 14 februari 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het was vandaag de dag van Ferrari. Het Italiaanse team presenteerde niet alleen de SF-23, maar Carlos Sainz en Charles Leclerc mochten ook gelijk een aantal rondjes met de nieuwe bolide rijden op het circuit van Fiorano. Daarnaast werd bekend dat Max Verstappen het doelwit is geweest van flink wat wangedrag op social media en de tweevoudig kampioen greep op Valentijnsdag natuurlijk ook het moment aan om vriendin Kelly Piquet in het zonnetje te zetten. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen zet vriendin Kelly Piquet groots in het zonnetje voor Valentijnsdag

Het is Valentijnsdag en op de dag van de liefde is het natuurlijk gebruikelijk om je geliefde in het zonnetje te zetten. Die boodschap kan je wel overlaten aan Max Verstappen, die zijn innerlijke romanticus in zich heeft losgelaten met een mooi en groot cadeau aan vriendin Kelly Piquet. Hele artikel lezen? Klik hier

In beeld: Ferrari onthult het nieuwe wapenfeit voor het Formule 1-seizoen van 2023

Het Formule 1-team van Ferrari heeft de wagen voor het seizoen van 2023 onthuld. De Italiaanse grootmacht heeft de SF23 wederom gehuld in de wereldberoemde rode livery. Hele artikel lezen? Klik hier

Ferrari heeft maas in de wet gevonden en toont 'verboden' Mercedes-voorvleugel op SF-23

Het team van Ferrari heeft de SF-23 dinsdagochtend aan de buitenwereld getoond. Een van de meest opvallende nieuwigheidjes is de voorvleugel van de nieuwe auto. Deze heeft namelijk veel gelijkenissen met de voorvleugel dat het team van Mercedes in 2022 tijdens het weekend in Austin meenam, maar uiteindelijk werd verboden door de FIA. Hele artikel lezen? Klik hier

Onderzoek naar online wangedrag jegens Verstappen toont schrikbarende statistieken

De pagina The Female Drive heeft onderzoek gedaan naar het online wangedrag dat Max Verstappen aan het eind van afgelopen seizoen te verduren kreeg. En de cijfers zijn zoals wel vaker vandaag de dag, helaas misselijkmakend. Hele artikel lezen? Klik hier

Social media vol lof over "waanzinnige" autolancering Ferrari

Het Formule 1-team van Ferrari heeft op dinsdag het doek van de SF23 getrokken: het wapenfeit waarmee de Italiaanse grootmacht aankomend seizoen jacht hoopt te maken op het wereldkampioenschap. En de lancering is bij de fans zeer goed gevallen. Hele artikel lezen? Klik hier

