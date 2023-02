Brian Van Hinthum

Dinsdag 14 februari 2023 13:32

Het is Valentijnsdag en op de dag van de liefde is het natuurlijk gebruikelijk om je geliefde in het zonnetje te zetten. Die boodschap kan je wel overlaten aan Max Verstappen, die zijn innerlijke romanticus in zich heeft losgelaten met een mooi en groot cadeau aan vriendin Kelly Piquet.

Het is deze dinsdag naast de onthulling van de gloednieuwe Ferrari natuurlijk ook de dag van de liefde. Over de hele wereld staan verliefde stelletjes stil bij hun geluk en dat kan natuurlijk op verschillende manieren aan elkaar getoond worden. Verstappen en Piquet zijn sinds 2020 bij elkaar, maar hadden in 2016 al een ontmoeting met elkaar. Piquet zelf liet eerder al weten dat er destijds al sprake was van een 'magisch gevoel', al had zij in de tussentijd nog wel een relatie met Daniil Kvyat. In 2019 kwam er echter een einde aan die relatie en één jaar later vonden zij en Verstappen elkaar.

Gigantische bos rozen

Verstappen en Piquet zijn inmiddels dus alweer eventjes bij elkaar en dan is 14 februari natuurlijk de ideale gelegenheid voor de Nederlander om nog maar eens duidelijk te maken aan zijn Braziliaanse schone hoeveel hij van haar houdt. Die kans heeft de tweevoudig wereldkampioen dan ook niet onbenut gelaten, want Piquet plaatst op haar Instagram story namelijk een foto van een - zeg maar gerust - gigantisch boeket rode rozen die zij heeft mogen ontvangen van Verstappen. Een goede zet dus van de 25-jarige coureur.

