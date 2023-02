Jan Bolscher

Dinsdag 14 februari 2023 11:48 - Laatste update: 12:39

Het Formule 1-team van Ferrari heeft de wagen voor het seizoen van 2023 onthuld. De Italiaanse grootmacht heeft de SF23 wederom gehuld in de wereldberoemde rode livery.

Ferrari is het achtste team dat een eerste impressie van het nieuwe wapenfeit wereldkundig heeft gemaakt. In eerste instantie kreeg de auto de codenaam Project 675, maar inmiddels is bekend dat Charles Leclerc en Carlos Sainz dit jaar de strijd aangaan met de SF23. Na het teleurstellende, maar potentievolle seizoen van 2022 hoopt de formatie uit Maranello dit jaar een gegronde gooi naar het wereldkampioenschap te kunnen doen. Ferrari heeft uiteraard gekozen voor de wereldberoemde rode kleurstelling.

