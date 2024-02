Red Bull Racing was het tiende en laatste Formule 1-team om haar wapenfeit voor het seizoen van 2024 te onthullen. De RB20 trok een boel aandacht, inclusief van de Italiaanse media. Ze noemen hoofdontwerper Adrian Newey dan ook een genie na het zien van de nieuwe bolide.

Red Bull heeft met de RB20 een aantal succesvolle aspecten van de RB19 overgenomen. Zo heeft het nog altijd de pull-rod voorwielophanging en de push-rod achterwielophanging voor een lager zwaartepunt en een optimale luchtstroom richting de Venturi-tunnels, en de vleugels lijken nauwelijks veranderd te zijn. Maar een grote aanpassing aan de RB20, die overigens niet te zien was op de renders en de showauto voor foto's, maar wel bij de lancering van de echte bolide, was de vorm van de radiator inlets bij de sidepods. In tegenstelling tot de RB19 heeft de RB20 verticale in plaats van horizontale inlets. Mercedes reed hier al in 2023 mee, maar het lukte de Zilverpijlen niet echt om het te laten werken. Red Bull neemt hier niet helemaal het zero-sidepod-concept over, want de sidepods zijn nog wel breed gehouden.

Corriere dello Sport

Bij Corriere dello Sport verbaast men zich erover dat Red Bull een weg is ingeslagen die bij Mercedes mislukte: "Waar de rest van het veld voor horizontale inlets van de sidepods heeft gekozen, gaat Red Bull plotseling voor verticale. Het is heel fascinerend om te zien dat Red Bull daarmee kiest voor een concept waar Mercedes afstand van heeft genomen. Ze hebben als het ware omgekeerde ideeën. [Red Bull] heeft ervoor gekozen grote aanpassingen te maken, ondanks dat ze de afgelopen seizoenen dominant waren. Daarom is Red Bull het team waar de anderen van kunnen leren."

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport besloot haar publicatie over de RB20 te betitelen met de tekst: "De nieuwe Formule 1". Ze noemen Newey in hun krantenartikel een genie. "Red Bull is tot het uiterste gegaan, terwijl Ferrari en Mercedes conservatief zijn geweest. Newey laat aan de ene kant geweldige dingen zien, maar aan de andere kant heeft Ferrari een oplossing heeft gevonden voor de problemen met de banden. Uiteindelijk is hoofdontwerper Adrian Newey wel een genie. Wanneer de competitie voelt dat ze dichterbij [Red Bull] komen, tovert Newey weer wat nieuws uit de hoge hoed." La Gazzetta denkt echter niet dat Max Verstappen weer een recordbrekend seizoen gaat meemaken: "Nogmaals zo dominant zijn is onwaarschijnlijk."