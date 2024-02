Redactie



Over niet al te lange tijd gaat het nieuwe Formule 1-seizoen van start en tot die tijd is er genoeg om nog even mee op te warmen. De testdagen gaan volgende week van start, maar voor fans van Max Verstappen brengt Viaplay de gloednieuwe documentaire uit, genaamd: 'Off the Beaten Track.'

De actie op de baan, dat gaat begin maart weer van start en in de documentaire wordt er vooral ingezoomd op het leven van de Limburger buiten de baan. Daarin vertelt de drievoudig kampioen dat hij geniet van zijn tijd thuis en dat de hele glitter en glamour-wereld van de Formule 1 niets is voor hem.

'Fans meenemen in mijn wereld'

"Het biedt een eerlijke en persoonlijke blik op mijn carrière en leven, mijn liefde voor de verschillende vormen van autosport en de mensen die mij inspireren. Ik ben er trots op dat ik samen met Viaplay deze unieke serie heb kunnen maken, waarin ik mijn fans en de kijkers kan meenemen in mijn wereld", zo vertelde de Limburger erover bij Motorsport.com.

In eerste instantie communiceerde Viaplay dat de serie op 15 februari uit zou komen, maar op de streamingdienst zelf, is de documentaire niet te zien. Maandag 26 februari lijkt volgens diverse bronnen wel de releasedatum te zijn. Begin 2022 werd bekend dat streamingdienst Viaplay één van de sponsoren van Verstappen werd. In samenwerking met de partij zijn er al diverse documentaires uitgebracht. Zo kwam vorig jaar nog 'Max Verstappen - Anatomy of a Champion' uit.