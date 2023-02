Kan Hülkenberg bij zijn terugkeer in F1 een negatief record voorkomen?

Lars Leeftink

Woensdag 15 februari 2023 06:59

Nico Hülkenberg keert na een tijdje afwezig te zijn geweest in de Formule 1 komend seizoen weer terug in de sport. Het geeft hem echter ook de kans om dichter bij een negatief record in de Formule 1 te komen.

Hülkenberg heeft inmiddels 181 races gereden in de Formule 1 en won nog nooit een race. Mocht dit in 2023 zo blijven, dan komt hij op 204 races zonder zege. Dat is maar vier minder dan recordhouder Andrea de Cesaris (208 races zonder overwinning). De Duitser heeft het negatieve record van de meeste races zonder een podiumplek al op zijn naam staan, want zijn beste resultaat ooit in de Formule 1 was een vierde plaats. Niemand komt echt in de buurt van dit bizarre aantal races zonder podium, want Adrian Sutil heeft 128 races achter zijn naam in de Formule en stond in die periode ook nooit op het podium. Is er in 2023 een kans voor Hulkenberg?

Karten

In 2000 begon Hülkenberg met zijn racecarrière door te gaan karten. Dit deed hij tussen 2000 en 2004, met vier zeges op zijn naam. Hij won de Italian Open Masters twee keer en de German Karting Championships twee keer. Verder werd hij tweede in de Green Helmet Trophy en het German Karting Championship van 2004. In 2005 maakte hij de overstap naar auto's.

Vervolg

Dit begon in de Formula BMW namens Josef Kaufmann Racing. Na twintig races en acht zeges (veertien podiumplekken) was hij kampioen en maakte hij in zijn eerste jaar dus meteen indruk. In 2006 werd hij vijfde in het Duitse Formule 3-kampioenschap namens hetzelfde team, waarna hij in 2007 meerdere dingen deed. Hij was actief in de A1 Grand Prix (Team Duitsland) en de Formula 3 Euro Series. In de Euro Series werd hij derde met vier zeges, 72 punten en acht podiumplekken, terwijl hij de A1 Grand Prix na 20 races won door negen zeges en veertien podiumplekken te veroveren (128 punten in totaal). In 2008 reed hij wederom in de Formula 3 namens ART en werd hij kampioen met zeven zeges en acht podiumplekken (87 punten).

Nadat hij in de tussentijd ook zesde was geworden in de GP2 Asian Series zette hij in 2009 de volgende stap en liet hij de Formule 3 achter zich. Hij kwam in actie namens ART in de GP2 en zou meteen kampioen worden met honderd punten, vijf zeges en tien podiumplekken. Na drie kampioenschappen in drie jaar tijd was dit voor Williams genoeg reden om hem in 2009 bij het F1-team te halen.

Eerste Formule 1-jaren

In 2010 maakte hij namens dat team dan ook zijn debuut in de Formule 1. Tijdens zijn eerste negentien races behaalde hij een keer pole position, maar zat er geen zege of podiumplek in. Met in totaal tweeëntwintig punten eindigde hij veertiende in het kampioenschap, in een seizoen waarin hij teamgenoot van Rubens Barichello was. In 2011 zette de Duitser een stapje terug en werd hij reservecoureur van Force India F1 Team. Het zou hem in 2012 een plekje bij het team opleveren. In 2012 veroverde hij namens Sahara Force India 63 punten en een elfde plaats in het kampioenschap. In 2013 reed Hülkenberg namens Sauber F1 Team negentien races, een seizoen waarin hij 51 punten scoorde en tiende werd in het kampioenschap. Na vier rommelige eerste seizoenen in de Formule 1 kwam er vanaf 2014 stabiliteit in de situatie van Hülkenberg.

Force India/Racing Point

In de seizoenen 2014, 2015 en 2016 zou Hülkenberg namelijk rijden voor Sahara Force India. In 2014 eindigde hij na negentien races met 96 punten. Het resultaat was een negende plaats in het kampioenschap. In 2015 ging het minder en scoorde hij 58 punten, met een tiende plaats in het kampioenschap als resultaat. Ondertussen won hij ook de 24 uur van Le Mans in 2015 met Porsche. In 2016, het laatste seizoen bij het team, veroverde hij 72 punten en een negende plaats in het kampioenschap. Een podiumplek bleef echter ook dat jaar uit. Tijdens deze hele periode was Sergio Pérez zijn teamgenoot. Na 2016 was het tijd voor wat anders.

Hülkenberg ging namelijk naar Renault, waar hij in 2017, 2018 en 2019 zou rijden. Echt veel beter ging het daar echter niet. In 2017 scoorde Hülkenberg 43 punten, wat in een tiende plaats resulteerde. In 2018 eindigde Hülkenberg zevende met 69 punten en kende hij één van zijn beste seizoen in de Formule 1. In 2019 ging het echter weer achteruit met de prestaties, want 37 punten en een veertiende plaats was het eindresultaat van dat seizoen. Carlos Sainz en Daniel Ricciardo waren de teamgenoten van Hülkenberg tijdens die drie seizoenen. Het bleef echter bij drie seizoenen.

2020-2022

Daarna brak er weer een rommelige periode aan voor Hülkenberg. In 2020 viel hij drie races in voor Racing Point en behaalde hij 10 punten, terwijl hij dit in 2022 namens Aston Martin moest doen bij afwezigheid van Sebastian Vettel en geen punten veroverde. In 2021 was hij reservecoureur bij Aston Martin. Een stoeltje zat er echter drie jaar lang, tijdens de periode dat de wereld met corona te maken kreeg, niet in. In 2023 gaat dit dus veranderen.

2023

Hülkenberg gaat in 2023 uitkomen voor Haas, waar hij Kevin Magnussen tegen gaat komen. Beide coureurs hebben een historie met elkaar, en niet om een positieve reden. Beide heren zeggen dat ze dit naast zich neer kunnen leggen en een zakelijke relatie erop na kunnen houden, maar het zal voor zowel de coureurs als de teams afwachten zijn of dit echt zo is. Daarnaast zal Hülkenberg alles op alles zetten om te voorkomen dat hij straks ook de coureur is die de meeste races heeft gereden in de Formule 1 zonder zege. De vraag is echter of de auto van Haas hem in die positie gaat brengen in 2023 of eventueel 2024. Die kans lijkt vrij klein, ondanks dat het team in 2022 een stap vooruit heeft gezet en nu ook een nieuwe titelsponsor heeft. Het lijkt er echter toch op dat Hülkenberg zal moeten hopen op een wonder. Hij zal verder vooral hopen dat hij op consistente basis om punten kan strijden in 2023.