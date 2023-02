Lars Leeftink

Dinsdag 14 februari 2023 17:37 - Laatste update: 17:37

Naast onder meer Mercedes, Ferrari en Red Bull heeft ook Alpine een Driver Academy die steeds groter wordt. Voor het seizoen 2023 heeft Alpine zelfs een recordaantal coureurs aangekondigd die komend seizoen onderdeel zijn van de opleiding.

De meest bekende naam is Jack Doohan, die vorig jaar al wat rondjes in de Formule 1 reed en lang meedeed om het stoeltje naast Esteban Ocon voor het seizoen 2023. Doohan zal in 2023 uitkomen in de Formule 2 namens Virtuosi Racing. De andere coureur van Alpine die in de Formule 2 actief gaat zijn is Formule 3-kampioen Victor Martins. Hij gaat rijden namens ART. In de Formule 3 gaan Nikola Tsolov en Gabriele Mini hun debuut in de Alpine Driver Academy en in de Formule 3 maken namens ART en Hitech respectievelijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit waren de laatste paar liveries van McLaren in de Formule 1

Overig

Ook in andere raceklassen vinden we in 2023 coureurs van Alpine terug. Matheus Ferreira gaat in actie komen in de Italiaanse Formule 4 namens Van Amersfoort Racing, terwijl karttalent Kean Nakamura (actief in European Karting) en Aiden Neate (nog niet bekend waar hij gaat racen) ook onderdeel zijn van de opleiding. Tot slot heeft de opleiding ook een vrouwelijke coureur: Abi Pulling. Zij mag zich laten zien in de nieuwe F1 Academy die opgericht is. Acht coureurs dus in totaal.

Alpine

Laurent Rossi, Alpine Cars CEO, is tevreden met de line-up voor 2023. "De Alpine Academy is versterkt en uitgebreid voor 2023 omdat het een essentieel onderdeel blijft van de ambities van Alpine Racing in de autosport. Hoewel de Formule 1 het hoogtepunt blijft, hebben we vanaf dit jaar gekozen voor een nieuwe aanpak van de Academy om de mogelijkheden onder Alpine uit te breiden. We streven ernaar om coureurs door te laten stromen om zo een grotere talentenpool te creëren voor onze raceteams. Natuurlijk hebben de beste talenten uiteindelijk ambities om de Formule 1 te bereiken en dat blijft het doel, maar door onze visie uit te breiden creëren we mogelijkheden om onze jonge coureurs te identificeren, te koesteren en te helpen uit te groeien tot volleerde autocoureurs die het merk Alpine wereldwijd zullen vertegenwoordigen. Ik ben benieuwd wat de 2023-coureurs kunnen bereiken en ik kijk ernaar uit om hun respectieve seizoenen op de voet te volgen."

Introducing our 2023 #AlpineAcademy drivers! Our biggest ever line-up featuring 8 drivers from 7 different nationalities. @jackdoohan33 and @VictorMartinsFR continue with the Academy. @AlpineF1Team pic.twitter.com/DpSBI7NCWV — Alpine Racing (@AlpineRacing) February 14, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)