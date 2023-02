Dit waren de laatste paar liveries van McLaren in de Formule 1

Lars Leeftink

Net zoals Ferrari heeft McLaren een enorme en succesvolle geschiedenis in de sport. Dit geldt echter niet alleen voor op de baan, maar ook qua liveries. De afgelopen jaren heeft het team verschillende sponsoren en partners gehad, met als gevolg verschillende liveries.

Het merendeel van de kleuren hebben we sinds 2018 wel langs zien komen. Het team kwam niet verder dan de vierde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs en won af en toe een Grand Prix, maar de gloriedagen zijn al een tijdje verdwenen bij het historische team. De liveries zijn echter ook de afgelopen jaren van hoog niveau geweest.

2016

In 2016, toen het team met Honda samenwerkte, werd het door de prestaties van Fernando Alonso en Jenson Button zesde in het kampioenschap met 76 punten. De livery van toen was vooral zwart, met ook rode contouren die als enige kleur echt voor wat afwisseling zorgde. Vooral de logo's van Honda, Chandon en Mobil1 waren goed terug te zien op de auto.

2017

In 2017 werd het team negende in het kampioenschap met 30 punten. Het duo Alonso en Stoffel Vandoorne kon niet het maximale uit de auto halen. Het bleek het laatste seizoen te zijn waarin het team samenwerkte met Honda. De livery was echter compleet anders. McLaren koos voor de kleuren zwart en oranje, met onderaan de auto een witte streep. Honda was samen met Chandon de enige sponsor die echt groot op de auto terug te vinden was.

2018

In 2018 kwam er een samenwerking met Renault, wat ook impact had op de kleurstelling van de auto. Er werd naast oranje ook gekozen voor een blauwe lijn aan de bovenkant van de auto. Met hetzelfde rijdersduo eindigde de MCL33 op de zesde plaats in het kampioenschap met 62 punten. Het bleek het begin van de ommekeer te zijn.

2019

In 2019, wederom met Renault als partner, scoorde het team 145 punten. Het resultaat was een vierde plaats in het kampioenschap, dankzij het nieuwe rijdersduo Lando Norris en Carlos Sainz. De kleuren van de livery bleven in 2019 voor het merendeel hetzelfde, al koos het team naast blauw en oranje ook voor een zwarte lijn onderaan de auto. De achterkant en de voorvleugel waren blauw, het middelste stuk van de auto was oranje. Onder meer sponsoren als Coca Cola en Petrobras waren op de auto terug te vinden.

2020

In 2020 besloot het team gewoon weer voor oranje, zwart en blauw te gaan. Met Sainz en Norris wederom als coureurs werd het team, tijdens het laatste seizoen van de samenwerking met Renault, derde in het kampioenschap met 202 punten en onder meer een tweede plaats van Sainz in Monza. Vooral 'A Better Tomorrow' was veel op de auto te zien, samen met Dell, Vuse en Dark Trace.

2021

In 2021 verving Mercedes als leverancier Renault, terwijl Sainz vertrok en Daniel Ricciardo kwam. Het team scoorde dat seizoen 275 punten, maar moest achter Red Bull, Mercedes en Ferrari met de vierde plaats genoegen nemen. De livery bleef wederom nagenoeg ongewijzigd, zowel qua patronen als qua kleuren en sponsoren op de auto. Gulf was echter wel terug te vinden op de livery, net zoals Coca Cola weer een wat prominentere plek kreeg.

2022

In 2022, met wederom hetzelfde rijdersduo, werd het team achter Alpine vijfde in het kampioenschap met 159 punten. De livery maakte wel wat verandering door, met blauw dat werd vervangen door lichtblauw en oranje en zwart die een grotere rol kregen. Vooral Velo en Tezos waren duidelijk aanwezig op de livery van het team.

2023

In 2023 gaat het team met onder meer sponsoren als Chrome, OKX en Weber op de livery het nieuwe seizoen in. Het team heeft voor zwart, lichtblauw en oranje gekozen, net zoals voorgaande jaren. Er zit verder veel detail in de livery, met ook wat veranderingen van patronen. Al met al zullen Norris en debutant Oscar Piastri het met deze livery moeten doen in 2023.

