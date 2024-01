Lars Leeftink

Woensdag 17 januari 2024 18:18 - Laatste update: 19:37

McLaren CEO Zak Brown heeft opnieuw zijn zorgen geuit over Red Bull Racing en AlphaTauri, dat een zusterteam is van de regerend wereldkampioen bij de constructeurs. Volgens Brown, die er eerder al een brief over schreef, is het niet goed voor de eerlijkheid in de sport.

In gesprek met Motorsport.com zegt Brown dat het niet goed voor de sport is dat een team zoals Red Bull ook nog veel invloed heeft bij een ander team, in dit geval AlphaTauri. "Ik zou graag zien dat de sport zich concentreert op de vraag waar we staan aan de reglementaire kant met het mede-eigenaarschap van A/B-teams [twee teams]. Ik geloof dat het een serieus probleem is voor de eerlijkheid van de sport. Daarom is het in geen enkele andere grote sport toegestaan. Dus dit A/B-team en mede-eigenaarschap, wat een heel ander niveau van A/B-teams is, is een grote zorg voor ons voor de gezondheid van de sport en de eerlijkheid van de sport."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Zet McLaren in 2024 met Norris en Piastri de volgende stap richting Red Bull?

F1 is niet meer wat het was

Volgens Brown zijn de regels verouderd en moet de Formule 1 kijken naar het veranderen van deze regels om situaties zoals bij Red Bull en AlphaTauri te voorkomen en mee te gaan met de tijd. "Toen deze regels werden ingevoerd, stond de sport er heel anders voor. We hadden een enorme kloof tussen teams zoals wij, die enorme budgetten hadden, en kleinere teams. Nu zit iedereen bijna aan de limiet, zo niet aan de limiet."

Toekomst Norris

Brown ging ook nog in op een ander dilemma voor 2024: het contract van Lando Norris. De jonge Brit heeft bij McLaren nog een contract tot eind 2025, maar wordt al vaak in verband gebracht met Red Bull Racing. Brown zegt hier verder niks aan te kunnen doen en wil met McLaren de Brit gaan proberen te overtuigen om te blijven. "Je kunt de benaderingen van andere teams niet tegengaan, maar ik heb vertrouwen in de relatie die we hebben met Lando, en hij was zeer onder de indruk van wat er in de tweede helft van vorig jaar is gedaan. Hij werkt graag met Andrea en alle leden van het team. We moeten blijven vooruitgaan en hem de omgeving garanderen waarin hij wil zijn. Ik ben ervan overtuigd dat hij bij ons zal blijven."