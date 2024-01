Lars Leeftink

McLaren openbaarde dinsdag, verrassend vroeg, als eerste team de livery voor het F1-seizoen 2024. Alle andere teams zullen dit in februari pas doen, waardoor er tijd is om eens vooruit te blikken op wat er verwacht mag worden van McLaren tijdens het seizoen 2024.

McLaren was er niet vanaf het begin in F1 bij, maar maakte wel in 1966 al haar debuut in F1. Sindsdien is het merk constant aanwezig in de koningsklasse van de autosport en heeft het zeker in het verleden veel succes gekend. De afgelopen jaren moest het team echter genoegen nemen met een plek in de subtop, totdat er afgelopen seizoen dankzij upgrades verbetering werd getoond. De vraag is of het team in 2024 de trend van 2023 door kan zetten en komend seizoen nog betere resultaten kan noteren.

Terug naar de gloriedagen?

McLaren kende haar eerste succesvolle periode in F1 tussen 1972 en 1977, toen het vier keer derde werd en een keer tweede bij de constructeurs en zelfs een keer een kampioenschap kon vieren door een succesvol seizoen 1974. Onder meer Emerson Fittipaldi, James Hunt en Gilles Villeneuve waren toen de coureurs van McLaren. Het meeste succes kende het team echter tussen 1984 en 1992, toen het zes keer het constructeurskampioenschap won en twee keer tweede werd. Coureurs als Alain Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna en Gerhard Berger kenden bij McLaren in die periode veel succes, een periode waarin McLaren ook bij de coureurs meerdere kampioenschappen won.

Daarna moest het team tot het seizoen 1998 weer even pas op de plaats maken. Tussen 1998 en 2013 zou het team echter weer een lange periode kennen met relatief succes, vaak met een tweede of derde plaats bij de constructeurs als resultaat. Het niveau van de periode daarvoor werd echter nooit gehaald, op het kampioenschap bij de constructeurs in 1998 na. Onder meer David Coulthard, Kimi Räikkönen, Jenson Button, Lewis Hamilton en (kort) Fernando Alonso zouden in die periode naam maken. Vanaf het seizoen 2013 is McLaren echter constant op de vierde, vijfde of zesde plaats geëindigd in het kampioenschap bij de constructeurs, met een derde plaats in 2020 als uitzondering.

2023

Het seizoen 2023 begon ook allesbehalve succesvol voor het team, dat met Oscar Piastri een rookie in haar auto had gezet. Tijdens de eerste twee races werden er geen punten gescoord, terwijl na acht races het beste resultaat een zesde plaats was van Lando Norris na een chaotische race in Australië. Vanaf het raceweekend in Groot-Brittannië veranderde echter alles. Het team bracht upgrades naar het raceweekend, upgrades die belangrijk bleken te zijn voor het verloop van de rest van het seizoen. Norris werd tijdens de thuisrace tweede, terwijl Piastri vierde werd. Daarna zou McLaren de rest van het seizoen strijden om pole positions en podiumplekken in F1 en werd het een concurrent van Mercedes en Ferrari. Zeker Norris zou zich op zijn gemak voelen in de auto, met zes tweede plaatsen en een derde plaats als gevolg. Piastri haalde twee keer het podium. McLaren scoorde 302 punten, waardoor het over Aston Martin ging en op de vierde plaats bij de constructeurs zou eindigen.

Nieuw contract Piastri

Piastri werd in 2023 in de auto gezet en moest zichzelf als rookie laten zien, zoals eerder bij veel rookies in F1 het geval was en in de toekomst ook het geval zal blijven. Piastri overtuigende tijdens de tweede seizoenshelft echter zo dat McLaren besloot hem een nieuw contract te geven en tot eind 2026 vast te leggen. Piastri is zo, samen met Max Verstappen, de enige coureur die al zeker weet dat hij tijdens het begin van het nieuwe tijdperk in F1 (begint in 2026 met nieuwe motorreglementen) onderdeel van de koningsklasse zal zijn. De overige achttien plekken zijn nog beschikbaar.

Toekomst Norris

Een belangrijke beslissing die McLaren wat dat betreft in 2024 wellicht al moet nemen, heeft te maken met Norris. De getalenteerde Brit heeft in 2023 gezien dat McLaren stappen heeft gezet, maar zal in 2024 hopen op een auto die nog meer in de buurt komt van Red Bull en Verstappen. Norris zijn doel is namelijk om mee te strijden om de titel, iets wat met zijn kwaliteiten een realistisch doel is. De vraag is of dit doel bij McLaren realistisch gezien haalbaar is. Het verleden heeft bewezen dat McLaren het kan, maar dit is geen garantie voor de toekomst.

Norris heeft nog contract tot eind 2025 en zal voor het seizoen 2026, zoals hierboven al duidelijk werd, bij bijna elk team terecht kunnen mocht hij willen vertrekken. Dit is inclusief Mercedes, Red Bull en Ferrari. Norris zal zelf niet al te gehaast bij McLaren bij willen tekenen en het liefst tot in 2025 wachten, zodat hij een goed beeld kan krijgen van de toekomst van McLaren richting het nieuwe tijdperk in F1. Mocht McLaren in 2024 echter weer zo'n grote groei in prestatie laten zien als in 2023 het geval was, zal er voor Norris weinig reden zijn om in 2024 niet voor zekerheid te gaan en zijn contract te verlengen. McLaren zal op haar beurt het contract van Norris zo snel mogelijk willen verlengen om het duo Norris-Piastri intact te houden.

Nog een groeispurt in 2024?

Dat is de grote vraag voor 2024 en een belangrijk onderdeel van het beoordelingsproces van Norris. In 2023 heeft McLaren laten zien dat het, zelfs tijdens het seizoen, flinke stappen kan maken. De vraag is of dit in 2024 ook mogelijk is, of dat McLaren haar kruit in 2023 al verschoten heeft en er niet zo heel veel meer uit de auto van McLaren in dit huidige tijdperk te halen valt. Mercedes en Ferrari zullen realistisch gezien de uitdagers zijn van McLaren in het gevecht om P2 bij de constructeurs achter Red Bull Racing (en dan vooral Verstappen), met Aston Martin, Alpine en Williams als mogelijk nieuwe uitdagers mochten ze een stap kunnen zetten.

McLaren heeft inmiddels een nieuwe windtunnel en zou daarnaast ook de fabriek en faciliteiten moeten hebben om de auto in rap tempo van upgrades te voorzien en deze upgrades goed te testen en door te voeren, precies zoals het dat in 2023 heeft gedaan. Daarnaast heeft het team ook meer tijd in de windtunnel dan Mercedes en Ferrari, maar ook Red Bull. De coureurs zouden, op papier, met een goede auto de rest van het werk moeten doen gezien hun kwaliteiten.

Conclusie

McLaren heeft in 2023, ondanks dat het aan de einduitslag wellicht niet te zien is, een grote stap gezet richting consistent strijden om podiumplekken en raceoverwinningen. Met onder meer de toekomst van Norris die nog onduidelijk is, zal McLaren in 2024 nog beter voor de dag willen komen. Niet alleen om Norris te behouden, maar ook om bij een eventueel vertrek van Norris alsnog interessant en relevant te zijn voor veel andere coureurs en daarnaast meer inkomsten te genereren door middel van de resultaten in 2024. De vraag is of dit gaat lukken, of dat in 2024 gaat blijken dat het maximale al uit de auto van dit tijdperk is gehaald.