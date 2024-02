McLaren onthult na livery ook auto voor F1-seizoen 2024 aan de buitenwereld

McLaren onthulde in januari al als eerste team haar livery voor het seizoen 2024, maar maakte ook bekend dat het op 14 februari de auto zou onthullen. Dit is nu, zonder een livestream en al te veel spektakel, gebeurd.

In 2023 kende McLaren, na jaren van stabiele prestaties achter de drie topteams, een seizoen waarin het dramatisch begon. Een paar upgrades in Europa zorgden er echter voor dat het team ineens mee begon te doen om podiumplekken en pole positions en Lando Norris en Oscar Piastri vaker voorin mee konden vechten achter Max Verstappen. De Brit en Australiër zouden McLaren uiteindelijk naar een vierde plaats brengen bij de constructeurs en konden Mercedes en Ferrari vooral dankzij een langzame start aan het seizoen uiteindelijk niet meer inhalen. Toch was McLaren zo tevreden over de prestaties van de twee coureurs dat ze in 2023 al Piastri een contract gaven tot eind 2026, terwijl Norris in januari zijn contract bij het team verlengde en een einde maakte aan alle transfergeruchten.

McLaren 2024

In 2024 hoopt McLaren in het kampioenschap bij de constructeurs Mercedes en Ferrari uit te dagen voor de tweede plaats achter Red Bull Racing. Het zal een stevige concurrentiestrijd zijn die vorig jaar ook al behoorlijk spannend was. Het team heeft qua livery niet al te veel veranderd. De kleuren oranje en zwart domineren nog steeds. Er is wellicht iets mee zwart bijgekomen, maar heel bijzonder zijn de veranderingen niet. Na de livery is nu ook de auto van het team onthuld: de MCL38.