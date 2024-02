Ferrari heeft dinsdag als achtste team haar livery, kleurstelling en auto voor 2024 onthuld. Het historische Italiaanse merk hoopt in de SF-24 weer de tweede plaats bij de constructeurs te veroveren. Of zit er stiekem meer in?

In 2022 bleek Ferrari na Red Bull Racing het beste te beginnen aan het nieuwe tijdperk in F1, waarin het grondeffect van groot belang was en nog steeds is. Ook Ferrari had er last van, maar minder dan andere teams. Charles Leclerc kon in 2022 even denken aan de titel, maar sinds de races in Europa in 2022 heeft Red Bull eigenlijk geen uitdager meer gehad en is Ferrari weggezakt. In 2022 werd het nog wel tweede, maar in 2023 ging Mercedes met de tweede plaats bij de constructeurs aan de haal en was eigenlijk ook de auto van McLaren sneller. Heeft de SF-24 de stappen gezet die nodig zijn om die tweede plaats in 2024 weer te veroveren en wellicht zelfs nog wat meer te bereiken?

Het historische team

Dat het team van Ferrari het meest historische team in F1 is en daarnaast ook het meest succesvolle, is een understatement. Het team was er in 1950 al bij, het eerste F1-seizoen. Toen had het team met Alberto Ascari al een coureur in huis die successen zou boeken. Een constructeurskampioenschap was er toen nog niet, maar Ascari werd wel kampioen in 1952 en 1953. Ferrari hoefde daarna niet lang op de volgende goede coureur te wachten: Juan Manuel Fangio. Fangio reed voor het eerst in 1956 namens Ferrari en werd meteen kampioen, iets wat hij de twee jaar daarvoor al bij Mercedes had gedaan. De Argentijn bleef echter maar een seizoen bij het Italiaanse team en ging daarna weg om nog kampioen te worden bij Maserati.

In 1958 werd voor het eerst het kampioenschap bij de constructeurs ingevoerd. Ferrari hoefde niet lang te wachten op het eerste kampioenschap, dat al in 1961 behaald werd. Ook in 1964 werd Ferrari kampioen bij de constructeurs, maar tussendoor en daarna moest het Italiaanse team het vooral doen met plaatsen drie of vier. Na een periode van droogte werd het team in 1975 weer eens kampioen bij de constructeurs, iets wat ook in 1976, 1977, 1979, 1982 en 1983 het geval was. Ferrari had toen Gilles Villeneuve en Niki Lauda als voornaamste coureurs.

Tweede dominante periode

Terwijl het team ondertussen wel kampioen bij de coureurs werd, duurde het tot 1999 voordat het weer een kampioenschap bij de constructeurs kon vieren. Het bleek het begin van de volgende en tevens laatste dominante periode van Ferrari. In 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 en 2008 zou het team wereldkampioen bij de constructeurs worden. Dit was vooral dankzij Michael Schumacher, die zes keer wereldkampioen zou worden bij het Italiaanse team. Rubens Barrichello en Felipe Massa waren in die periode de voornaamste teamgenoten van Schumacher.

Droogte

Dit was ook het laatste kampioenschap bij de constructeurs. Vaak werd het team sinds het seizoen 2009 tweede of derde bij de constructeurs, met uitzondering van drie seizoenen. In 2009 en 2014 werd het team vierde, terwijl het Italiaanse team in 2020 zesde werd. Tussendoor werd de Italiaanse renstal ook geen kampioen bij de coureurs, waardoor de laatste titel van Ferrari dus in 2008 was. De laatste tijdperken waren het Red Bull Racing, Mercedes en nu weer Red Bull Racing die met de kampioenschappen aan de haal gingen.

Nieuwe tijdperk

Zoals eerder gezegd begon Ferrari in 2022, toen F1 aan een nieuw tijdperk begon, sterk. Leclerc had na vier races, net zoals Max Verstappen, vier zeges en leek een serieuze uitdager te zijn. Toen F1 eenmaal in Europa kwam, liep Verstappen uit en werden de prestaties van Ferrari minder. Het team zou uiteindelijk wel tweede eindigen in 2022, maar het doel - strijden om de titel - was bij lange na niet gehaald. In 2023 bleek Red Bull, en dan vooral Verstappen, alleen nog maar verder weg te zijn gereden van de rest. Ferrari werd derde, maar was na Red Bull, Mercedes en McLaren qua tempo uiteindelijk het vierde team van de grid. 2023 was tevens het seizoen waarin Frederic Vasseur werd aangesteld als teambaas en Ferrari op organisatorisch gebied veel mensen zag komen en gaan.

Problemen Ferrari

De problemen van Ferrari in 2022 en 2023 bleken vooral op twee fronten te zijn. Met Leclerc, die begin dit jaar een contractverlenging tekende en de komende jaren nog coureur is van Ferrari, heeft het team een kopman in huis waarmee het kampioen kan worden. Ferrari is daarnaast de afgelopen twee jaar sterk geweest op zaterdag, waarin het mee kon doen met Red Bull Racing. De problemen waren vooral op zondag. Het team kreeg het in beide seizoenen nog niet voor elkaar om een auto te bouwen die goed met de banden om kon gaan en op lange termijn consistente snelheid kon genereren. Dit leverde vooral ten opzichte van Red Bull veel problemen op. Daarnaast was betrouwbaarheid een groot probleem voor het team, zowel in 2022 en 2023, en werden er veel strategische fouten gemaakt. Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz gingen zelf ook vaak in de fout. Allemaal ingrediënten voor het mislopen van behoorlijk wat punten.

Hamilton

Het team is 2024 begonnen door aan te kondigen dat Leclerc een contractverlenging heeft getekend en het team in 2025 afscheid neemt van Carlos Sainz en Lewis Hamilton naast Leclerc gaat zetten. Deze situatie kan in 2024 problemen op gaan leveren binnen Ferrari, aangezien Sainz komend seizoen gewoon nog voor het Italiaanse team gaat rijden. De situatie rondom Sebastian Vettel van een paar jaar geleden, die tijdens het seizoen te horen kreeg dat Ferrari niet verder met hem ging, zal bij Ferrari-fans meteen naar boven komen. Sainz heeft echter wel nog wat te bewijzen en wil overtuigen voor de tal van andere teams die voor 2025 nog een coureur zoeken. Aan de motivatie van de Spanjaard zal het dan ook niet liggen, waarbij de vraag vooral gesteld moet worden of hij vooral voor zichzelf of ook nog voor het team gaat rijden.

Daarnaast is het voor 2025 de vraag hoe Leclerc en Hamilton in hetzelfde team gaat uitpakken. Beide coureurs zijn gewend de kopman van het team te zijn, iets wat bij andere teams in voorgaande jaren niet al te best heeft uitgepakt. Ferrari kiest wat dat betreft voor onzekerheid door Sainz te laten gaan en Hamilton aan te stellen vanaf 2025.

2024

Stiekem zal Ferrari hopen dat het in 2024 mee kan doen om de titel, maar realistisch gezien zal de tweede plaats het eerst doel zijn. Met Mercedes, McLaren en wellicht ook Aston Martin, Alpine en Williams is er genoeg concurrentie voor plekken op het podium en in de top tien. De verschillen tussen de teams achter Red Bull waren vorig jaar al erg klein, waardoor Ferrari zeker op zondag meer prestaties en consistentie uit de auto zal moeten gaan halen. Het team dat 237 races won, zestien kampioenschappen bij de coureurs en vijftien bij de constructeurs en de meeste punten (zowel coureurs als constructeurs), deelnames aan races, overwinningen, podiumplekken, pole positions en snelste rondes heeft in de historie van F1 zal in 2024 waarschijnlijk hun droogte wat betreft titels niet gaan doorbreken. Wat dat betreft lijkt de focus richting 2026 te moeten. In 2024 zal het Italiaanse team vooral hopen weer tweede te worden bij de constructeurs en zeges te boeken, zoals het dat in 2022 ook deed.