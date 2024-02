Tijdens de presentatie van de SF-24 moet Carlos Sainz toegeven dat het toch wel even slikken was, toen hij hoorde dat Lewis Hamilton hem kwam vervangen aan het einde van 2024.

Sainz mag zich sinds 2021 Ferrari-coureur noemen. Hoewel de Spanjaard vorig jaar nog de enige overwinning van de Scuderia wist bij te schrijven, heeft het team voor de diensten van Hamilton gekozen vanaf 2025. Sainz werd in het verleden een aantal keren gelinkt aan het nog op te richten team van Audi. Toch leek het erop of Ferrari over het rijdersduo tevreden was. Sainz zelf, moet toegeven dat het allemaal redelijk verrassend voor hem was.

Verrassend

Tegenover onder andere PlanetF1 legt Sainz uit. "Natuurlijk was ik ook verrast, net als de hele Formule 1-wereld. Ik denk dat het vooral verrassend was door de manier waarop het gebeurde." Sainz werd uiteraard al in een iets eerder stadium ingelicht door Ferrari. "Van mijn kant kun je natuurlijk begrijpen dat ik het nieuws iets eerder te horen kreeg dan anderen, maar het is waar dat ik een aantal weken had om erover nadenken."

Rustig de opties bekijken

Uiteindelijk is de taak voor Sainz in 2024 helder. De Spanjaard moet zich gaan laten zien, zodat het juiste team op zijn pad komt. "Er staan me waarschijnlijk de belangrijkste drie of vier jaar van mijn carrière te wachten, waarin ik ervoor wil zorgen dat ik op het juiste moment op de juiste plaats ben. Ik wil er zeker van zijn dat ik de juiste volgende bestemming kies, dus ik ga de tijd nemen om erover na te denken, om naar alle opties te luisteren, om alle opties te bekijken, zodat ik me rustig kan voelen en dat ik mezelf genoeg tijd en informatie heb gegeven als ik de beslissing neem."