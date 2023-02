Jan Bolscher

Fernando Alonso liet onlangs optekenen dat Aston Martin met Lance Stroll een toekomstig wereldkampioen Formule 1 in huis heeft, maar die bewering gaat er bij Ralf Schumacher niet in. De Duitser acht het waarschijnlijker dat Formule 1-auto's kunnen vliegen.

Stroll maakte in 2017 zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Williams, waarna hij na twee seizoenen de overstap naar Racing Point maakte. Dit gebeurde gelijktijdig met de overname van het team door vader Lawrence Stroll, die de renstal voorafgaand aan het seizoen van 2021 omtoverde tot Aston Martin Racing. Lance maakt zich inmiddels alweer op voor zijn zevende seizoen in de sport, maar omdat zijn plekje op de grid altijd gepaard is gegaan met geld van zijn vader - bij Williams werd er betaald voor zijn zitje - worden de prestaties van de 24-jarige Canadees regelmatig door criticasters onder de loep genomen.

Toekomstig wereldkampioen

Aankomend seizoen rijdt Lance naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, nadat Sebastian Vettel eind vorig jaar een punt achter zijn carrière zette. De Spanjaard liet zich recent zeer lovend uit over zijn nieuwe teammaat: "In Lance heeft het team een coureur die super jong is, super getalenteerd is en de mogelijkheid heeft om wereldkampioen te worden. Om hem dat te zien bereiken en daar een rol in te hebben gespeeld, of dat nu achter het stuur is of niet, zal speciaal voor mij zijn", klonk het onder andere. De opmerking van Alonso heeft voor de nodige reacties gezorgd.

Vliegende Formule 1-auto's

Zo ook vanuit Ralf Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur heeft zich al vaker kritisch uitgelaten over de Aston Martin-coureur. Zo vertelde hij na het raceweekend in Bahrein afgelopen jaar waarbij invaller Nico Hülkenberg zich voor Stroll wist te kwalificeren, dat hij een andere hobby moest gaan zoeken. Op zijn eigen Instagram-account reageert hij nu ook op de uitspraken van Alonso: "Natuurlijk! En Formule 1-auto's kunnen vliegen. Of is het al 1 april?" leest het.

