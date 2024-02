Visa Cash App RB lanceert eerste auto, Horner op vrijdag urenlang ondervraagd | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag presenteerde Visa Cash App RB de VCARB01 en de fans waren blij dat het kleurenschema niet alleen uit carbonzwart bestond. Jack Plooij moet toch even wennen aan het feit dat Lewis Hamilton weliswaar voor Ferrari heeft getekend, maar dit seizoen nog voor Mercedes uitkomt en Red Bull-teambaas Christian Horner is op vrijdag ondervraagd voor de beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag. Dit en meer lees je in de nieuwe editie van de GPFans Recap.

Visa Cash App RB lanceert eerste auto en onthult nieuwe kleurstelling: blauw, rood en wit

Het zusterteam van Red Bull Racing heeft haar 2024-bolide aan de buitenwereld getoond. In tegenstelling tot teams die eerder hun auto hebben laten zien, beschikt de VCARB01 nog wel over de nodige kleuren. De livery heeft zelfs iets weg van de Toro Rosso die in 2017 op de startgrid verscheen. Hele artikel lezen? Klik hier

Fans reageren op eerste livery en nieuwe kleurstelling Visa Cash App RB: "Er is kleur!"

Dat Visa Cash App RB dus niet, zoals andere teams, voor carbon heeft gekozen in een poging om gewicht te besparen, maar wel een echte livery toont, valt goed in de smaak bij de fans. GPFans heeft een selectie van de reacties op social media op een rijtje gezet. Hele artikel lezen? Klik hier

Jack Plooij zag ineens Hamilton in Mercedes-pak: "Alsof er niets gebeurd is"

Hoewel de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari een feit is en in 2025 gaat plaatsvinden, zit de zevenvoudig kampioen in 2024 nog 'gewoon' achter het stuur van een Mercedes. Het is voor voormalig pitreporter Jack Plooij een vreemde gewaarwording. "Lewis Hamilton rijdt weer in die Mercedes op Jerez. Alsof er niets gebeurd is." Hele artikel lezen? Klik hier

Coulthard springt in de bres voor Horner: "Heb overdreven reacties op sociale media gezien"

David Coulthard is van mening dat Christian Horner een eerlijke kans verdient en niet al meteen moeten worden veroordeeld, zonder dat de feiten bekend zijn. "Ik heb allerlei overdreven reacties op sociale media gezien, mensen die eisen dat Christian aftreedt en dat hij wordt geschorst en dat soort dingen. Maar zoals altijd verdient iedereen het om zijn standpunt uit te leggen." Hele artikel lezen? Klik hier

Onderzoek naar Horner kan nog even duren; Teambaas op vrijdag urenlang ondervraagd

Vrijdag was het toch wel 'D-Day' voor Christian Horner. De teambaas werd urenlang ondervraagd door een gespecialiseerde advocaat en volgens Craig Slater kan het nog wel even duren voordat het onderzoek is voltooid. "Zij [Red Bull] willen het onderzoek voor de twee partijen zo grondig en eerlijk mogelijk afhandelen", aldus de Sky Sports F1-verslaggever. Hele artikel lezen? Klik hier