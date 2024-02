David Coulthard en Eddie Jordan leggen in de Formula For Succes-podcast uit dat ze de reacties op het onderzoek naar Christian Horner nogal overdreven vinden. Op social media wordt er al om het vertrek van de teambaas van Red Bull Racing gevraagd en dat terwijl er nog lang niet duidelijk is, wat er nu precies aan de hand is.

Maandag kwam naar buiten dat Red Bull een onafhankelijke partij heeft ingeschakeld om beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van Horner te onderzoeken. De teambaas van Red Bull Racing ontkende in De Telegraaf de aantijgingen en het onderzoek zal ongetwijfeld meer antwoorden geven. Coulthard en Jordan hopen dan ook dat er niet te snel conclusies worden getrokken.

Overdreven reacties

Coulthard heeft op social media gezien dat er toch wel een heleboel mensen zijn die nu al het vertrek van Horner willen zien. "Ik heb allerlei overdreven reacties op sociale media gezien, mensen die eisen dat Christian aftreedt en dat hij wordt geschorst en dat soort dingen. Maar zoals altijd verdient iedereen het om zijn standpunt uit te leggen. Ik geloof dat dat vrijdag in het geval van Christian zal gebeuren. Ik weet niets over de andere betrokken partij. Dus misschien hebben we volgende week meer duidelijkheid over die specifieke situatie."

Onschuldig totdat tegendeel bewezen is

Jordan valt de voormalig coureur bij en stelt dat ook Horner onschuldig is, totdat het tegendeel bewezen is. Wel hoopt Jordan dat er haast wordt gemaakt met het onderzoek, want de teampresentatie van volgende week donderdag komt steeds dichterbij. "Het zou toch wel erg moeilijk zijn om te zien dat Christian met de lancering daar staat en er zou nog steeds geen antwoord op dit onderzoek zijn. Zoals je terecht zegt, mensen springen op de bandwagon en halen er allerlei complottheorieën bij."