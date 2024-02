Visa Cash App RB heeft als zesde team de livery voor het seizoen 2024 geopenbaard. Samen met Stake F1 Team zijn hier qua kleurstelling ten opzichte van 2023 de meest veranderingen doorgevoerd: het zusterteam van Red Bull Racing kiest met de VCARB 01 vooral voor blauw, maar ook rood en wit.

Visa Cash App RB is de opvolger van AlphaTauri, dat weer de opvolger was van Toro Rosso. De vorige twee teams waren net zoals Visa Cash App RB in 2024 zusterteams van Red Bull Racing, waarbij ze allebei echter nooit verder kwamen dan P6 bij de constructeurs. Veel zeges werden er verder door de twee teams ook niet geboekt: alleen Sebastian Vettel in 2008 (Grand Prix Italië) namens Toro Rosso en Pierre Gasly (Grand Prix van Italië 2020) namens AlphaTauri kregen dit voor elkaar. Verder haalde het team nog een podiumplek in 2019 dankzij Daniil Kvyat tijdens de Grand Prix van Duitsland en met Gasly tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021. Een zesde plaats in 2008, 2019, 2021 bleek bij de constructeurs tot nu toe het hoogst haalbare.

Artikel gaat verder onder video

Veranderingen 2024

In 2024 heet het team dus niet AlphaTauri, maar Visa Cash App RB. Onder leiding van nieuwe teambaas Laurent Mekies en CEO Peter Bayer hoopt het team met een nieuwe organisatie en gezicht te gaan voor nieuwe sportieve doelstellingen. Met Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo moeten deze sportieve doelstellingen gehaald worden. Net zoals bij Stake F1 Team was iedereen vooral erg benieuwd naar de livery van het team, waarvan van tevoren al duidelijk was dat de kleurstelling anders zou zijn dan tijdens de afgelopen seizoenen. Het team heeft voor blauw, rood en wit gekozen. Zie hieronder de foto's.